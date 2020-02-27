Два сибирских губернатора вошли в топ-25 рейтинга глав субъектов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» обнародовал оценку глав субъектов РФ за период с января по февраль 2020 года. Из глав регионов СФО в топ-25 рейтинга вошли новосибирский губернатор Андрей Травников и его омский коллега Александр Бурков.
Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, за ним следуют глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Тюменской области Александр Моор. Губернатор Новосибирской области Александр Травников занял в рейтинге 23-ю позицию.
Эксперты отметили, что глава региона укрепил в начале года свои позиции за счет участия в заседании Госсовета, планам по развитию транспортного сообщения в области, которые обсуждались на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и «конструктивные рабочие отношения с Анатолием Локтем». Авторы рейтинга уточняют, что, несмотря на партийное соперничество губернатора-единоросса с мэром-коммунистом, совместная работа скажется, к примеру, на привлечении средств Фонда национального благосостояния для развития новосибирского метро. Главным «плюсом» для новосибирского губернатора эксперты назвали единогласное принятие региональным парламентом отчета о работе облправительства за 2019 год.
Омский губернатор Александр Бурков занял в рейтинге 24-ю позицию, замыкает топ-25 списка глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в рейтинг губернаторов вошли 85 глав регионов, на последнем месте, согласно версии экспертов, значится Игорь Орлов, архангельская область.