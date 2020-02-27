1 заявление вместо 18 справок, 5 дней вместо 3 месяцев ожидания. Ученикам партийной школы «Единой России» объяснили, как быстро оформить маткапитал.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев и руководитель отделения ЕР в Октябрьском районе Новосибирска Игорь Титаренко провели очередной партийный семинар, посвященный тезисам послания президента и новым мерам соцподдержки. Ранее «Континент Сибирь» сообщал о старте серии уроков на эту тему на базе новосибирской «Единой России».

С инициативой о дополнительных мерах поддержки семей с детьми президент выступил 15 января 2020. Это стало главной темой его послания Федеральному собранию. 20 февраля Госдума приняла законопроект об использовании маткапитала.

при рождении первого ребенка с 1 января 2020 года выплачивается 466 617 рублей;

при рождении второго ребёнка — плюс 150 тысяч, в общем 616 617 рублей;

если второй и последующий дети родились, начиная с 2020 года — 616 617 рублей;

если второй и последующий дети родились до 31.12.2019 года — 466 617 рублей

если отец единственный усыновитель, он тоже может претендовать на маткапитал;

ПФР принимает решение за пять дней;

документы собирает сам ПФР;

программа продлевается до 31 декабря 2026 года.

Лекторы рассказали слушателям семинара о главных нововведениях в пакете мер семейной поддержки. В частности, о резком сокращении сроков бюрократических процедур. До последнего времени на проверку документов и перечисление маткапитала уходило до трёх месяцев. Теперь лимит – 5 дней. Для получения маткапитала больше не нужно 18 различных документов – достаточно одного заявления.

Максим Кудрявцев напомнил, что по поручению президента бесплатные обеды ученики начальных школ должны начать получать к 2023 году. «В Новосибирской области это будет реализовано в этом году. Будет создана современная инфраструктура для организации здорового питания. Закон запрещает использовать при производстве детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов и других опасных для здоровья веществ. Образовательное учреждение обязано будет публиковать на своем сайте информацию об организации питания школьников, вплоть до ежедневного меню», – подчеркнул парламентарий.

Игорь Титаренко считает важным проводить разъяснительную работу с жителями о том, как получить конкретную социальную поддержку, обозначенную посланием президента. Этому и посвящены семинары, организованные для членов ЕР, чиновников и специалистов общественных организаций. «Подобные встречи полезны. Партийцы понимают, в каком направлении усилить работу. Многие привыкли к бюрократии, отпискам, не знают законодательных нюансов — наша задача – помогать людям в сложных случаях, контролировать, чтобы инстанции процесс не «волокитили»», — резюмировал Титаренко.

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