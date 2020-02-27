Арбитраж отказался отстранять конкурсного управляющего «Сибэлектротерма»

Арбитражный суд Новосибирской области отказал кредиторам банкротящегося «Сибэлектротерма», требовавшим сменить конкурсного управляющего предприятия Сергея Лебедева.

Трансляцию с заседания арбитража вел в соцсетях новосибирский блогер Тимур Ханов. Кредиторы требовали отстранить Сергея Лебедева, поскольку «действия и бездействие конкурсного управляющего ведут к затягиванию процесса банкротства и нарушению прав кредиторов». Однако судья Екатерина Сорокина отказала в удовлетворении требований. «У суда сложилось четкое убеждение о том, что ни одного из кредиторов, активно участвующих в деле о банкротстве, судьба должника не интересует. Каждый из них преследует только свои, причем не афишируемые интересы», — резюмировала итоги заседания Екатерина Сорокина.

Напомним, решение требовать отстранения Сергея Лебедева от управления было принято собранием кредиторов, в числе которых конкурсные кредиторы ООО «Астер-Электро», ООО «ГК «СМК», экс-глава «Сибэлектротерма» Олег Утиралов и другие, в ноябре прошлого года. За отстранение Лебедева проголосовали 52,45% участников реестра. В качестве замены управляющему была предложена кандидатура Дмитрия Липского, которого предложили представители ТД «Сибмаш» и Олега Утиралова. Завод «Сибэлектротерм» был одним из крупнейших предприятий тяжелого машиностроения, предприятие признали банкротом из-за долга в размере 1,4 млрд рублей осенью 2017 года.

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