«МегаФон» объявил о запуске международного 5G-роуминга, сделав это первым среди российских мобильных операторов. Теперь преимущества самой быстрой технологии мобильной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния.

Мобильный интернет остается наиболее востребованной услугой у абонентов «МегаФона», выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Более половины объема передачи данных в роуминге приходится на долю стран Европы.

Роуминговым партнером «МегаФона» выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. «Безусловно, мы гордимся тем, что сыграли важную роль в запуске новых услуг роуминга для абонентов «МегаФона», которыми они смогут воспользоваться в сети Orange», – отметил старший директор по маркетингу мобильных решений связи Orange International Carriers Седрик Гонин.

Соглашение позволит абонентам «МегаФона» регистрироваться в сети 5G на территории Румынии и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети «МегаФона» работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

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