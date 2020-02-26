Михаил Остроменский
Михаил Остроменский
Философ, социолог

Новый курс и новые горизонты

 

Впервые за последние несколько лет о том, что должно стать русской национальной идеей, высказался российский производственник, предложив объединиться под флагом экономического развития. Насколько убедительно получилось?

Михаил Остроменский, философ, социологНе так давно я прочитал статью промышленника и политика Константина Бабкина — «Новый курс». Значительное место в ней автор уделяет взаимодействию власти и общества. Он точно подмечает, что в России отсутствует идея, объединяющая правящую группу и низинное население в единое целое. Чтобы её найти, людям необходимо доверять друг другу (о чём автор упоминает) и иметь долгосрочный коренной, действительный интерес в этом объединении.

Сегодня, очевидно, нет ни того, ни другого. Поэтому для движения к этому идеалу требуется общая точка схождения, достижимый консенсус идей. И вот тут при общем совпадении взглядов считаю необходимым расставить акценты.

Константин Бабкин

Константин Бабкин: «Главные препоны для развития реального сектора создают наши же чиновники»

На мой взгляд, утверждение: «Экономика в современном мире лежит в основе всего. … Оживить экономику России – самая важная задача» направляет автора по неверному пути. И именно по этой причине ему, в конце концов, не удаётся чётко сформулировать – какова же центральная идея, объединяющая разрозненных людей и разнообразные этносы в единую мощную нацию.

Будучи профессиональным экономистом и успешным бизнесменом, видя нелепую и разрушительную экономическую политику правительства, автор подпадает под естественную профессиональную деформацию восприятия, абсолютизируя значение экономики. Но политика – это совсем другое. Экономика в политике играет подчинённую роль инструмента. И занимается политика экономикой только в видах получения достаточных ресурсов для осуществления политических целей.

Главная и единственная цель – власть. Добиваются власти для того, чтобы посредством её преобразовать общество и государство в благоприятном для властвующих направлении. Т.е. политическая власть нужна для материализации идеала государственного устройства, имеющегося в головах у политических акторов.

Этот образ будущего или настоящего формулируется в виде идеологии.

Если же сердцевиной идеологии учредить экономику, то в итоге результат будет аналогичный наблюдаемому сегодня в России. Какими бы благозвучными эпитетами не именовалась экономическая политика и какие бы не провозглашали при этом лозунги.

Причина такой эволюции в том, что предельная дихотомическая категория экономики — пара понятий, к которым можно свести чисто экономические мотивы и действия — есть рентабельное-нерентабельное. Иначе, любое экономическое действие должно быть рентабельным. И если это не так, то это не экономическое действие. Отсюда, если идеология, а вслед за ней и политика, провозглашают экономику самым важным, то на государственном уровне вся деятельность властей должна быть и будет сведена к максимизации общей экономической рентабельности.

Разрушительность для государства такого подхода наглядно демонстрирует развал СССР. Точкой бифуркации стал отказ правящей в СССР группы от стратегической цели построения коммунизма и замена её экономической целью – «обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путём непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники». После такой замены в идеологической доминанте духовного преобразования человека на экономический рост падение СССР стало лишь вопросом времени.

Как мы видим, опасность концентрации на экономике понимает и автор статьи. Но если не экономика, то что должно стать центром новой русской идеологии?

Как нам починить политсистему?

Как нам починить политсистему?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть две вещи.

Во-первых, идеология – это комплекс идей, описывающих «правильный» образ государственного и общественного устройства. Это мечта, комплекс мифов о светлом завтра. А именно ожидаемая, но не воплощаемая мечта есть движущая сила любой революции.

Во-вторых, в центре идеологии преобразования должны быть не выдумки, близкие сердцу идеологов, а мифы и мечты, наиболее ожидаемые массами, а потому способные их увлечь. Вспомним классические лозунги якобинцев: «Свобода, равенство, братство!» и большевиков: «Землю – крестьянам, фабрики – рабочим, мир – солдатам!».

Что же мы можем предложить в этом ключе? Какие базовые позиции наиболее могут быть восприняты населением и будут органичны патриотически настроенным представителям власти? Думаю, по крайней мере следующие две.

Во-первых, сильная, независимая Россия.

Именно на этом взлетел рейтинг Путина, и именно на этой ноте он держится по сию пору. В этот лозунг, в эту мечту входит очень точно и верно отмеченная автором особенность России как одной из немногих цивилизаций. Надэтнического образования, которое предлагает всему человечеству нечто своё, уникальное, но ценное для всех. Что же это?

Справедливость как фундамент общественного и государственного устройства России – во-вторых.

И этого пункта нет у сегодняшней власти, поскольку он внутренне чужд её идеологии – экономизму, вторичной производной от западного либерализма. Но именно справедливости жаждут люди. Мечта о построении справедливого общества может стать основой и связующим звеном для элиты и народа России. Более того, идеи построения общества справедливости, транслируемые вовне, позволят России стать лидером нового мира, который придёт на смену умирающему миру личной «безграничной свободы». Именно за справедливостью тянутся сегодня к России другие страны, не находя отклика своим проблемам и бедам в мире глобального чистогана, где единственное и окончательное мерило всего – деньги.

Эти новые цели и новые горизонты – то, что мы можем предложить нации и миру.

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