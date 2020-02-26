Новосибирские строители соберутся в Москве для обсуждения отраслевых проблем

На заседании «Регионального делового клуба строителей» («РДКС»), прошедшего накануне Дня защитника Отечества, было принято решение о проведении очередной встречи в Москве с участием представителей Минфина РФ, Минстроя РФ и депутатов Госдумы. Об этом «Континенту Сибирь» рассказал председатель ассоциации «РДКС» Майис Мамедов.

Вопросы, которые обсуждают новосибирские строители в том числе на заседаниях РДКС, часто выходят за региональные рамки. В первую очередь предметом обсуждения становится строительная деятельность в условиях нового законодательства, а также трудности с выделением земельных участков под застройку и при подключении новых объектов к сетям тепло-, водо- и электроснабжения, вопросы обеспечения объектов инженерной, транспортной инфраструктурой, поиск новых схем и источников финансирования строительства.

На последнем заседании ассоциации 20 февраля этим вопросам также было уделено большое внимание. Члены РДКС пришли к выводу, что решение многих из них лежит на уровне правительств РФ. «Мы ведем переговоры с Минфином РФ и Минстроем России, заручились поддержкой депутатов Госдумы, чтобы следующее заседание провести в Москве, пригласить на него все заинтересованные и принимающее решение стороны. Возможно, это будет презентация Новосибирской области, строительной отрасли региона в Госдуме. Формат еще обсуждается», – рассказал «Континенту Сибирь» Майис Мамедов. По его словам, мероприятие запланировано в ближайшие месяц-полтора.

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