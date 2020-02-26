Глава Дзержинского района Новосибирска Сергей Жиров уходит со своего поста, с четверга он займет кресло руководителя «Научно-исследовательского института электронных приборов» (НИИЭП).

«Сегодня в мэрии последний мой рабочий день. С завтрашнего дня я буду работать в новой должности, генеральным директором НИИЭП. Дело в том, что производство мне ближе. Ухожу туда, где более комфортно себя чувствую», — рассказал «Континенту Сибирь» Сергей Жиров. Он добавил, что на освободившееся место главы района придет «достойный человек». «Кандидатура подобрана, назначение произойдет очень быстро», — добавил Сергей Жиров. По данным «Континента Сибирь», обязанности главы района после отставки Сергея Жирова будет временно исполнять его заместитель по организационной работе Константин Ломиворотов.

Сергей Жиров занимал пост главы администрации Дзержинского района с марта 2018 года. До административной должности работал на промышленных предприятиях: замгендиректора по науке, генеральным директором ОАО «Швабе — Оборона и Защита», замгендиректора по производству ООО «Первый строительный фонд», генеральным директором ООО «Агропромспецдеталь». С 2016 года работал заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска — начальником управления промышленности. Должность генерального директора НИИЭП фактически стала вакантной после задержания главы института Амира Алямова в ноябре прошлого года. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и взятку, сейчас Алямов находится под домашним арестом.

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