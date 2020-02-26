«Континент Сибирь» уже писал о том, что клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров – в первую очередь, это будет актуально для жителей удаленных и малонаселенных пунктов, где у банка нет своих отделений. Пока речь идет только о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, но уже этой весной сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков.

Платежная система «Мир» приступила к внедрению сервиса в 2019 году, и в настоящее время он предполагает возможность снятия наличных с карты «Мир» в тех магазинах, которые обслуживает банк, выпустивший карту.

«Одно из ключевых направлений работы национальной платежной системы «Мир» – создание и внедрение совместно с банками-партнерами новых удобных сервисов для держателей карт, – пояснила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов системы «Мир» Мария Точилова.– Мы уверены, что возможность снимать наличные в торговых точках позволит не только повысить уровень финансовой доступности в разных регионах нашей страны, но и сформировать у держателей «Мира» привычку приходить в торговые точки с картой и расплачиваться ей, что будет также способствовать росту уровня безналичных платежей».

Для того, чтобы предоставить своим клиентам этот сервис, торговой точке необходимо получить статус банковского платежного агента, а банку в свою очередь – провести доработку терминального оборудования. Обратившись к банковскому агенту, покупатели могут снять наличные без комиссии, совершив минимальную покупку.

«Мы работаем для того, чтобы все наши клиенты имели полный доступ ко всем сервисам банка независимо от места жительства, – прокомментировал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых. –Миллионы работников бюджетных учреждений, пенсионеров, получателей льгот пользуются картами «Мир» и теперь – как и владельцы карт Visa и Mastercard – могут снимать наличные, оплачивать ими жилищно-коммунальные услуги в сельских магазинах, совмещая эти операции с покупкой продуктов и хозяйственных товаров».

Сегодня в распоряжении Сбербанка уже больше 4 тысяч торговых точек по всей России, расположенные как в удаленных районах, где нет офисов и банкоматов Сбербанка, так и в крупных городах, в частности, более чем 500 магазинов сети «ВкусВилл» в Москве и Петербурге.

Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее по картам Visa, Mastercard и «Мир». Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка.

По информации Сбербанка, межбанковские операции данный сервис начнет предоставлять в конце апреля 2020 года.

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