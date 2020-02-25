Арбитражный суд Новосибирской области оставил в силе постановление Новосибирского УФАС России о назначении административного наказания в отношении авиакомпании «Сибирь». Авиакомпания должна будет выплатить штраф 100 000 рублей за распространение ненадлежащей рекламы.

По информации пресс-службы Новосибирского УФАС России, арбитражный суд НСО отклонил иск авиакомпании «Сибирь» к Новосибирскому УФАС России. Сегодня, 25 февраля, судом оставлено в силе постановление УФАС о назначении административного наказания в отношении авиакомпании «Сибирь».

Ранее комиссия Новосибирского УФАС России признала авиакомпанию нарушившей ФЗ «О рекламе» за распространение в марте 2019 года рекламного текста следующего содержания: «… Распродажа. Скидки до 50% на авиабилеты S7 Airlines С 22 марта по 25 марта для держателей карт S7-Tinkoff… До распродажи – 7 дней! откладывали оформление карты S7-Tinkoff на потом? Сейчас самое время! С 22 по 25 марта пройдет распродажа авиабилетов для держателей карт S7-Tinkoff. Скидки до 50% на все рейсы S7 Airlines до конца года. Успейте оформить карту, чтобы купить билеты по лучшей цене».

Согласно выводам суда, нарушенными были признаны следующие положения статьи 5 ФЗ «О рекламе». Во-первых, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их приобретения в определенном месте или в течение определенного срока. Во-вторых, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

По данным УФАС, сумма штрафа за распространение ненадлежащей рекламы на электронный адрес заявителя составила 100 000 рублей.

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