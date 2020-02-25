Управляющий «Холидея» передумал требовать деньги с банков

Конкурсный управляющий новосибирской «Компании Холидей» Трофим Кузнецов, ранее оспоривший сделки ритейлера с тремя крупными банками на сумму около 4 млрд рублей, ходатайствовал о возврате заявлений.

Напомним, Трофим Кузнецов обратился в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать недействительными сделки банкротящейся компании с банками на минувшей неделе. Самое крупное требование, на сумму более 2,4 млрд рублей, было предъявлено к ПАО «Сбербанк России». В списке финансовых учреждений, к которым предъявлены требования, также значились «Газпромбанк» (около 1,2 млрд рублей) и банк «Интеза» (более полумиллиарда рублей). Через два дня управляющий ходатайствовал о возврате заявлений по этим банкам. Поскольку его требование к этому времени еще не было принято к производству, суд ходатайства удовлетворил. Причины такого решения управляющего неизвестны.

Напомним, ранее Трофим Кузнецов подал в арбитраж порядка нескольких сотен заявлений по оспариванию сделок между поставщиками и «Холидеем». Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Суммы требований к нескольким сотням бизнесменов и компаний из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов составляют от полумиллиона до 30 млн рублей. По информации управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирины Гребневой, в ходе банкротства «Холидея» будет оспорено порядка 1,7 тыс. сделок.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.