Новосибирец готов доказать Теорему Ферма в суде

Заельцовский районный суд Новосибирска принял к рассмотрению заявление о признании факта научного открытия в математике.

Как сообщили в суде, податель заявления утверждает, что 4 февраля текущего года он смог доказать Великую теорему Ферма «наглядным, ранее не известным мировой науке способом». Заявитель также пояснил, что рассматривает теорему «с позиции физики и геометрии», а для ее доказательства ему потребовались лишь знания школьной программы. «Просит суд установить факт научного открытия заявителем краткого доказательства Теоремы Ферма знаний на основе знаний средней общеобразовательной школы (факультатив с физико-математическим уклоном)», — говорится в сообщении суда. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Великая теорема Ферма — одна из самых популярных теорем математики. Ее условие формулируется просто, на «школьном» арифметическом уровне, однако доказательство теоремы искали многие математики более трех веков. Теорема считается доказанной английским математиком Эндрю Уайлсом, который сделал это в 1994 году.

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