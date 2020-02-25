Павел Буковинин стал новым главой администрации города Обь в Новосибирской области при едва собравшемся кворуме. Из 27 депутатов на сессию пришли 18 – как раз столько, чтобы вопрос можно было вынести на сессию.

25 февраля завершился конкурс на должность нового мэра Оби. В финале – на сессии местного горсовета вице-спикера Павла Буковинина в тайном голосовании поддержали 18 человек – все присутствующие при избрании депутаты Оби. «Техническую конкуренцию» Павлу Буковинину составил начальник управления градостроительства, главный архитектор Оби Андрей Беляков.

Прямые выборы глав муниципальных образований почти по всей Новосибирской области (кроме Новосибирска и Кольцово) отменены в 2015 году. Претенденты на пост мэра проходят конкурсные процедуры. На последнем этапе за дошедших до финала кандидатов голосуют депутаты. В 2020 году истекли полномочия главы администрации Александра Мозжерина. Он отказался претендовать на новый срок и объяснил это наличием «ряда достойных руководителей». Его предшественника Андрея Нешина депутаты отправили в досрочную отставку.

Всего Совет депутатов Оби состоит из 27 человек. Официально в горсовете только одна фракция – «Единая Россия». В ней числится 21 человек. Среди них, в том числе, депутаты, которые выиграли выборы как самовыдвиженцы.

Голосование за кандидатов в мэры Оби на сессии могло состояться лишь в присутствии 2/3 депутатского корпуса. То есть, не меньше 18 человек.

Павел Буковинин. Заместитель председателя Совета депутатов Оби. Председатель комиссии по вопросам этики, член комиссии по вопросам местного самоуправления, соблюдению законности и правопорядка. В 2011 году избран в Совет депутатов Оби как самовыдвиженец. Тогда он был финансовым директором автономной некоммерческой организации «Федерация кикбоксинга Новосибирской области «Контакт-Сиб»». В 2016 году баллотировался в Совет депутатов по округу № 23 как директор новосибирской региональной общественной организации «Инициатива». Избирался как самовыдвиженец. В городском Совете вошел во фракцию «Единая Россия». В 2015 году как самовыдвиженец участвовал в прямых досрочных выборах главы Оби, занял 4 место, набрав 4,8 %.

Среди депутатов Оби сформировалась группа, которая выступала против кандидатуры Буковинина. Они собирали единомышленников, которые не пришли бы на сессию, чтобы поставить под вопрос кворум. Цель – добиться либо переноса сроков голосования, либо назначения нового конкурса. Но один из тех, кто «обещал не прийти», проголосовал на сессии.

Один из собеседников «Континента Сибирь» пояснил: часть депутатов хотела бы видеть среди кандидатов своего коллегу, заместителя председателя бюджетной комиссии, члена фракции «Единая Россия» Максима Кузнецова, который не смог попасть в число конкурсантов. «Ему «объяснили», что все уже решено, Буковинин согласован на всех уровнях, Кузнецов и не стал участвовать», — уверен один из депутатов. Его коллега на условиях анонимности добавил: «Если бы конкурс был признан несостоявшимся, возможно, Кузнецов мог бы подать заявку и претендовать на пост мэра. Был бы он в числе претендентов, конкурс выглядел конкурентным».

Сам Максим Кузнецов пока не успел прокомментировать «Континенту Сибирь» этот вопрос.

Руководитель новосибирского регионального отделения «Партии Роста», депутат горсовета Оби Андрей Суботковский не пришел на сессию. Он считает Павла Буковинина «слабым кандидатом, которого «спустили сверху». По его словам, он рассчитывал, что сессия будет отложена, что появится «более серьезный» кандидат. «Появился очередной мэр «по договорённости». Я очень сожалею, что отменено прямое народное голосование, людей лишили выбора, а предоставили решение совету депутатов – кучке предпринимателей, которые руководствуются бизнес-интересами. В итоге пострадает город. Мы добивались переноса сессии, чтобы прокуратура обратила внимание на вопросы, которые уже вышли в публичное пространство. В интернете появились ролики и посты с информацией о незаконной предпринимательской деятельности, где фигурируют имена Павла Буковинина и Кирилла Селиванова. Разъяснений по поводу содержания этих публикаций со стороны прокуратуры пока не было, по крайней мере у меня нет такой информации», – отметил Андрей Суботковский.

Член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комиссии горсовета Оби по вопросам местного самоуправления Кирилл Селиванов в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» назвал Павла Буковинина «перспективным молодым человеком». «Думаю, обновление власти – это благо для города, для его развития». Кирилл Селиванов негативно оценил поступок коллег, для которых отсутствие на сессии было формой протеста. «Нужно присутствовать, выступать и говорить о своем несогласии открыто. Кто-то не пришел по уважительной причине, может быть, по стечению обстоятельств», – подчеркнул депутат.

Он добавил, что инаугурация нового мэра состоится 12 марта. После избрания Буковинина главой администрации, освобождается округ в Совете депутатов. Позже сессия решит, стоит ли назначать дополнительные выборы или территорию будет курировать один из депутатов до формирования нового созыва в следующем году.

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