Бывший ректор сибирского филиала РАНХиГС стал заместителем главы СО РАН

Бывший ректор Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Сергей Сверчков назначен заместителем председателя СО РАН Валентина Пармона.

Соответствующее распоряжение президиума СО РАН опубликовано на официальном сайте научного учреждения. Доктор физико-математических наук Сергей Сверчков принят на должность заместителя председателя СО РАН по развитию Новосибирского научного центра с 7 февраля текущего года и по 27 сентября 2022 года, дня окончания срока полномочий главы сибирского отделения академии.

Напомним, Сергей Сверчков ушел со своей должности в сибирском филиале РАНХиГС после резонансного конфликта. Преподаватели почти в полном составе выступили против позиции новосибирского руководства института. Они составили обращение к ректору РАНХиГС, в Москву, в котором выразили свое недовольство низким уровнем зарплат. По требованию коллектива руководство СИУ РАНХиГС вынуждено было созвать собрание трудового коллектива.

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