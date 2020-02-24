В минтрансе НСО объяснили, из-за чего может измениться цена концессии по четвертому мосту

Конченая стоимость концессионного соглашения по строительству в Новосибирске четвертого моста может корректироваться в связи с изменением ключевой ставки Центробанка и политикой правительства РФ. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в региональном министерстве транспорта.

Как пояснила пресс-секретарь ведомства Екатерина Соболева, при определении конечной стоимости концессии также будет учитываться стоимость проектно-сметной документации по сводно-сметному расчету, прошедшему Главгосэкспертизу. Напомним, ранее аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области заявили о превышении стоимости работ по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске, в сравнении с суммой, установленной Главгосэкспертизой, почти на миллиард рублей. Кроме того, по итогам проверки, аудиторы предположили возможность еще одного переноса сроков возведения моста. Причина в том, что по договору концессионеру в 2019 году должны были передать 197 земельных участков. Передали же только 53, и еще 8 участков запланированы к передаче. В целом это лишь 74,4% от общей площади. В министерстве транспорта возможность переноса сроков строительства отрицают. «Перенос сроков строительства моста не планируется», — сообщили в ведомстве.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.