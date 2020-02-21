В мэрии Новосибирска взяли под контроль строительство объекта на ул. Титова в Ленинском районе. Муниципалитет принял решение отказать застройщику в выдаче разрешения на строительство, так как выявил, что вместо запланированного бассейна на площадке может быть построен объект торговли.

В управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска (УАСИ) поступило заявление от застройщика Мазура С.В. о выдаче разрешения на строительство бассейна на ул. Титова на территории, прилегающей к ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» (земельный участок с кадастровым номером 54:35:064190:127 площадью 4570 кв. м, предоставленный застройщику мэрией Новосибирска по договору аренды от 09.09.2019 года № 132564т). Об этом сообщает пресс-центр муниципалитета. Кадастровая стоимость составляет 34 894 737,7 руб.

По оценке специалистов УАСИ мэрии города Новосибирска, согласно предусмотренных проектной документацией объемно планировочных решений, этот объект можно отнести к объектам «торговли», так как внутренняя планировка основных помещений выполнена без учета требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». Совокупная площадь чаш двух бассейнов, расположенных в здании на уровне отметок пола помещений первого этажа, составляет только 12 кв. м из 550,3 кв. м общей площади.

На основании этих оценок мэрия города Новосибирска отказала застройщику в выдаче разрешения на строительство.

Напомним, что ранее на смежном земельном участке мэрией Новосибирска по решению Арбитражного суда Новосибирской области от 25.05.2018 года (дело № А45-9038/2018) застройщику ООО СК «Метаприбор» было выдано разрешение на строительство административного здания. Это вызвало негативную реакцию со стороны горожан и ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34», так как на указанной площадке находились зеленые насаждения. В настоящее время строительство административного здания приостановлено в связи с изменением территориальной зоны на зону объектов здравоохранения ОД-3. По смежному земельному участку, на котором планируется строительство бассейна, также расположены крупноразмерные зеленые насаждения, что в конечном итоге может привести к аналогичной ситуации.

Стоит отметить, что практика покупки земельных участков с дальнейшим перезонированием под объекты другого назначения распространена среди застройщиков. В частности в 2019 году новосибирские общественники возмутились «ползучим захватом» территорий, смежных с городскими лесами. Речь шла о ЖК Flora&Fauna в Заельцовском бору. Общественники утверждали, что в 2014 году покупатель участка, включающего территорию бывшего пионерского лагеря и еще 3,8 гектара бора, перезонировал его в зону садоводства-огородничества, а следом – в многоэтажную застройку. Также в 2019 году активное обсуждение получила застройка участка рядом с Садом Кирова.

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