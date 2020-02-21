КСП: Стоимость четвертого моста в Новосибирске завышена почти на миллиард

Превышение стоимости работ по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске составляет почти миллиард рублей, кроме того, срок его строительства может быть еще раз продлен. Об этом говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирской области.

Отчет о проверке использования бюджетных средств на объектах дорожной инфраструктуры размещен в пятницу на сайте КСП региона. Кроме дорог, аудиторы проверили исполнение концессионного соглашения по строительству четвертого моста через Обь. По данным КСП, расходы на возведение моста, предусмотренные соглашением, определены в размере 34,5 млрд рублей. Из них 8,2 млрд рублей инвестирует концессионер, входящая в группу «ВИС» «Сибирская концессионная компания», 26,2 млрд рублей составит федеральный грант. В ведомости указано, что само строительство моста обойдется в 31,3 млрд рублей, а еще более трех миллиардов составят «прочие расходы концессионера». Между тем, положительным заключением Главгосэкспертизы России стоимость строительства моста определена в размере 30,4 млрд рублей. «Превышение стоимости работ, указанной в ведомости объемов, над установленной Главгосэкспертизой России составляет 905 989,6 тыс. рублей», — констатировали аудиторы.

Кроме того, в отчете КСП говорится о новом возможном переносе сроков сдачи моста. По соглашению объект должен быть сдан в декабре 2022 года, однако «в связи с особыми обстоятельствами» срок окончания строительства был перенесен на сентябрь 2023 года. По договору концессионеру в 2019 году должны были передать 197 земельных участков. Передали же только 53, и еще 8 участков запланированы к передаче. В целом это лишь 74,4% от общей площади. «Так как, согласно утвержденному графику, передача земельных участков должна завершиться 1 января 2019 года, то возможно появление нового особого обстоятельства, в результате которого срок строительства может быть продлен», — сообщается в отчете аудиторов. В КСП добавили, что профильный комитет регионального парламента рекомендовал областному министерству транспорта и дорожного хозяйства провести экспертизу достоверности определения фактической сметной стоимости строительства моста.

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