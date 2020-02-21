Предприятия новосибирской ХК «НЭВЗ-Союз» помирились с кредиторами

Предприятия, входящие в состав холдинговой компании «НЭВЗ-Союз», заключили мировое соглашение с кредитором, банком «Уралсиб», ранее требовавшим с должника через арбитраж около 19 млн рублей.

Сообщение о прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения опубликовано на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Резолютивная часть была объявлена 17 февраля. Как следует из документа, претензии банкиров были предъявлены АО «НЭВЗ-Керамикс», АО «Союз-Электроника», ООО «НЭВЗ-Н», ЗАО «НЭВЗ-Вектор» и головной компании холдинга – ПАО ХК «Новосибирский электровакуумный завод – Союз».

Предприятия выступали заемщиками по кредиту в размере 15,2 млн рублей. С учетом процентов и неустойки, сумма требований банка составила 18,7 млн рублей. В качестве компенсации финансовое учреждение настаивало на изъятии заложенного имущества — вертикального обрабатывающего центра, принадлежащего «НЭВЗ-Керамикс», стоимостью более 11 млн рублей. В середине февраля стороны дела заключили мировое соглашение, по которому предприятия ХК обязались расплатиться с «Уралсибом» до конца октября текущего года.

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