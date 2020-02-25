Борьба Центробанка с закредитованностью населения ориентирована, в первую очередь, на заемщиков-физлиц, но могут ли те же самые меры затронуть и представителей бизнеса, чье имущество находится в залоге? Что предпочитают сделать банки, получив вместо денег заложенный обанкротившимся бизнесменом склад? Помочь ему «выплыть» и выплатить долг или же продать непрофильный актив за полцены?

Что можно назвать проблемным активом?

«Актив — это то, что может быть легко конвертировано в деньги или непосредственно приносить доход. Материальная форма значения не имеет, это не более чем строка бухгалтерского баланса, — говорит старший управляющий директор, начальник управления урегулирования корпоративной задолженности департамента по работе с проблемными активами ПАО Сбербанк Ян Серебряков. — Проблемным активном называется то, что не приносит дохода и не может быть превращено в деньги. Для предприятий это может быть неоплаченная задолженность или убыточный завод, для банка — кредит, выданный неплательщику, или подвисший залог».

Как отмечает ведущий аналитик QBF Олег Богданов, доля так называемых плохих активов на балансах российских банков в 2019 году сокращалась. По данным Банка России, доля ссуд IV и V категорий качества в корпоративном кредитном портфеле снизилась с 12,2% до 11,3%, в основном благодаря работе банков с проблемной задолженностью. Олег Богданов констатирует снижение доли «плохих» кредитов и в розничном портфеле: «За год она уменьшилась на 0,7 п. п., до 6,8%, несмотря на то, что в абсолютном выражении их сумма даже увеличилась, так как банки сильно нарастили общий портфель розничных ссуд».

По мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, структура активов банковского сектора сейчас постепенно улучшается. «Просрочки по платежам как потребительских, так и коммерческих кредитов в относительном выражении снижаются — по данным на декабрь прошлого года, показатель просроченной задолженности снизился на 0,2 п. п., до 4,3%, по потребительским займам и на 0,1 п. п., до 7,1%, по корпоративным — это информация Центрального банка, — приводит он данные. — Связано это с мерами ЦБ по ужесточению условий выдачи потребительских займов, а также с мерами самих банков по работе с корпоративными заемщиками».

Тем не менее в текущем году, по мнению многих экспертов, ситуация может ухудшиться. В агентстве АКРА считают, что качество портфеля необеспеченных ссуд будет ухудшаться, а общий объем просроченной задолженности составит к концу года 5,9%. «Очевидно, что в среденесрочной перспективе ситуацию с плохими активами стабилизирует введенный Центробанком осенью прошлого года показатель предельной долговой нагрузки», — добавляет Олег Богданов.

Как от них избавиться

Полностью решить проблему «оседающих на дно» некачественных займов и зависшего на балансе залогового имущества вряд ли когда-нибудь удастся. Банки такой задачи и не ставят. Все, что им нужно — вернуть максимальное количество денежных средств в минимально возможные сроки. Любыми законными способами: реструктуризация долга, судебное взыскание, процедура банкротства и так далее.

Ян Серебряков выделяет две основные стратегии работы с проблемными долгами: кредитную и дефолтную. Первый вариант интересен тем, кто готов потратить больше времени, чтобы минимизировать потери в деньгах. Второй — тем, кому нужно получить деньги быстро, пусть и с потерями. Часто такой способ заканчивается банкротством должника. И Ян Серебряков поднимает вопрос о том, как быстрее конвертировать оставшееся от банкрота имущество в живые деньги.

Общий рынок или каждому свой магазин?

Несмотря на то что сейчас появляется все больше продуктов, охватывающих весь финансовый рынок, работу с проблемными активами банки все еще предпочитают вести сами. Но если раньше они в основном использовали партнерские программы с порталами вроде Avito, то сейчас стали создавать собственные маркетплейсы. ВТБ недавно анонсировал свой, а сервис от Сбербанка работает уже не первый год.

Подводя итоги работы портала по работе с проблемными активами за 2019 год, заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев оценил общую сумму активов на балансах банков в 2,6 трлн рублей. На портале Сбербанка на конец 2019 года общая стоимость продаваемых активов составила около 200 млрд рублей на 6 тыс. позиций и порядка 3,5 тыс. потенциальных покупателей. С января по сентябрь 2019 года портал Сбербанка осуществил 200 сделок на 6,5 млрд рублей.

Что в основном попадает на такие аукционы? В Сбербанке основную часть по-прежнему составляет коммерческая недвижимость, на которую приходится почти 60% в структуре активов. Также в портфель входят транспорт, производственные предприятия, сельхозугодья, оборудование и другое имущество, расположенное в том числе и за пределами России.

Всего, по словам Олега Ганеева, на сегодня в России работает около 500 площадок, на которых размещается информация о проблемных активах.

Резюмируя

По мнению Нарека Авакяна, проблема с кредитованием юридических лиц, несмотря на все усилия Центробанка, никуда не исчезнет. «Она связана со многими факторами, как со стороны самих заемщиков, так и со стороны заимодателей, — констатирует он. — Со стороны получателей мы наблюдаем непрозрачность деятельности, низкую рентабельность и так далее, а банки, в свою очередь, показывают отсутствие гибкости в работе с заемщиками, непонятную систему реструктуризации долга, неуступчивость в вопросе урегулирования проблемной задолженности и так далее».

По его мнению, правильнее всего было бы более активно двигаться в сторону урегулирования проблемной задолженности через инструменты реструктуризации и пролонгации. Чтобы заемщики не закрывали бизнес, а постепенно выбирались из кризисного положения, выплачивая долг несколько позднее, может быть, даже и с дисконтом — это в любом случае будет выгодно для всех сторон, и экономика в целом от такого подхода выиграет.

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