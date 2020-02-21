Если в середине 2018 года на рынке готового бизнеса в Сибири самым быстрорастущим сегментом были интернет-магазины, то к концу 2019-го эта позиция заняла первое место уже с другого конца. Сегодня самым быстроразвивающимся направлением в регионе стала строительная отрасль, самой «жирной» — сельскохозяйственная, а средняя цена готового бизнеса в Новосибирске остается одной из самых высоких, хотя и чуть ниже среднероссийской.

По статистике портала Avito, который, помимо всего прочего, занимается и продажей готового бизнеса, в 2019 году жители Новосибирска больше всего интересовались приобретением компаний из сфер услуг, торговли и общественного питания. Полтора года назад «Континент Сибирь» уже писал о том, что готовый бизнес в Новосибирске обходится в среднем дороже, чем в Санкт-Петербурге — и это по-прежнему так. Если в северной столице цена готового бизнеса в 2019 году в среднем составляла 2,54 млн рублей, то в Новосибирске — уже почти 3 млн.

Из крупных городов цены оказались выше только в Москве (где они не изменились за год), Казани, Уфе, Самаре и Ростове-на-Дону (где они выросли). Предложение в целом по Новосибирску осталось таким же, как и в 2018 году, спрос, по оценке Avito, в целом по городу снизился на 2% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена бизнеса в Новосибирске снизилась за год на 16%.

По итогам года спрос на готовый бизнес вырос примерно в половине крупнейших городов России, но среди них не нашлось ни одного сибирского. Самым доступным аналитики Avito назвали готовый бизнес в Ульяновске (средняя стоимость 1,3 млн рублей), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн рублей. Список самых «дорогих» городов для покупки готового бизнеса возглавил Ростов-на-Дону, где покупка готовой компании обойдется чуть менее чем в 4,3 млн рублей. Москва находится только на втором месте (в среднем также чуть менее 4,3 млн рублей), на третьем месте — Самара с показателем 4 млн рублей. За год цена на готовый бизнес больше всего снизилась в Тюмени (на 27%), а выросла в Ижевске — на 31%.

По оценке «ОПОРЫ РОССИИ», в среднем по стране за 2019 год на рынке готового бизнеса выросли как спрос (примерно на 4%), так и предложение (около 10%), а сами лоты стали заметно бюджетнее. «То, что предложение растет больше, чем спрос, указывает на общую экономическую ситуацию — вести дело стало сложнее, некоторые стараются уйти с рынка, когда понимают, что выручка падает, а расходы, наоборот, растут, — рассуждает первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Сигал. — Причиной увеличения спроса стало желание россиян вложить деньги, чтобы приумножить накопления. После пятикратного снижения ключевой ставки проценты по депозитам стали достаточно низкими, едва превышающими уровень инфляции, а значит, хранить деньги в банках стало невыгодно. Некоторые россияне заинтересовалась фондовыми рынками, а кто-то решил обратить внимание на инвестиции в бизнес, который используют для себя, а не с целью перепродажи».

Маркетплейсы все захватили? Или наоборот?

В середине 2018 года стоимость готового интернет-магазина достигла пика и превысила 1,5 млн рублей в среднем по Новосибирску. Рост цен в данном сегменте за квартал составил 65%. За год — 224%. Но уже весной 2019 года средняя цена интернет-магазина снова приблизилась к миллиону, к середине года снизилась до 600 тыс. рублей в среднем по России, а в Новосибирске по итогам года составила всего 272 тыс. рублей.

Причиной такого резкого падения стало не перенасыщение рынка (хотя еще в 2019 году директор компании ITConstruct Роман Петров отметил, что интернет-магазин стал уже скорее товаром, чем бизнесом) и не захват всей аудитории вездесущими маркетплейсами. С последним нельзя согласиться уже в силу того, что маркетплейсы работают по разным схемам, и ожидать появления «российского Amazon» в ближайшие годы вряд ли стоит.

Директор маркетплейса Blizko.ru Анна Комаревцева выделяет три основные схемы монетизации работы площадок. Абонентская плата, комиссия со сделок, продажа кликов и лидов. Первого варианта придерживается Avito, второго — Ozon, Goods, Wildberries и многие другие, третьего — тот же Blizko и Pulscen.

В варианте с продажей кликов маркетплейс, по сути, представляет собой большой прайс-лист на множество позиций и торговых точек. Его роль минимальна: показать цену и переслать на сайт магазина. Все остальное, как frontend (реклама, продвижение), так и backend (внутренний функционал), выполняет сам магазин, что тоже вкладывается в его стоимость. Для магазина, который работает с площадкой, монетизирующейся по схеме № 2, требований не так много, маркетплейс, заинтересованный в росте продаж и среднего чека, а не просто в маршрутизации трафика клиентам, частично перекладывает эти функции на себя.

Большинство экспертов среди главных трендов e-commerce 2019 года назвали рост монетизации по схеме № 2 и снижение популярности схемы № 3. То есть если даже интернет-магазины сами по себе становятся сложнее и дороже, офлайновая часть (логистика, склады и прочее) перестает быть необходимой составляющей и выпадает из стоимости.

Еще одну причину снижения цены готовых интернет-магазинов (в первую очередь в Сибири и других восточных регионах) назвал директор по развитию Aliexpress Russia Дмитрий Селихов, участвовавший в февральской встрече E-commerce клуба «Сибирь». Он отметил, что в восточной части России вплоть до последнего времени были слабо развиты такие схемы работы, как дропшиппинг и фулфилмент, которые применяют маркетплейсы, работающие по схеме № 2. «Как происходит покупка? Отправка только после стопроцентной предоплаты, а платформа получает комиссию только после успешной доставки товара покупателю», — пояснил он. Сейчас такие методы работы плавно распространяются на Сибирь и Новосибирск как главный логистический узел. При такой схеме интернет-магазин окончательно превращается в рекламную витрину. Что опять же сказывается на его цене.

Что же все-таки покупают?

По данным Avito, максимальным спросом в Новосибирске пользуется сфера услуг (35%), следом идут торговля (27%) и сфера общественного питания (17%). Востребованность бизнеса в сфере производства снизилась на 1% за год. Самыми дорогими бизнесами по итогам года, как и в 2018 году, оказались сельскохозяйственные компании со средней ценой 17,6 млн рублей и строительные предприятия стоимостью 9,3 млн рублей, причем вторые лидируют по темпам роста цены: +98% за год. Также в тройке лидеров по ценам находятся производственные компании со средней ценой около 5,6 млн рублей.

По словам Павла Сигала, россияне, выбирая бизнес, стали отдавать предпочтения не онлайн-площадкам, а реальным магазинам потому, что они стабильно работают и не сильно зависят от колебаний курсов валют. «Это особенно актуально в связи с эпидемией коронавируса, когда валюты развивающихся стран стали слабеть по отношению к доллару. Например, туристический бизнес сейчас находится в стагнации, а мелкий бизнес спокойно работает, так как обеспечивает базовые потребности населения. Кофейня и булочная в такой ситуации оказались более устойчивы, — считает он. — Поэтому сейчас более популярны вложения в сферы производства и продажи продуктов питания, косметических и парикмахерских услуг и товаров для детей, услуг ремонта одежды, обуви и гаджетов».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.