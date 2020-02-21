На международной выставке «Сибирская строительная неделя» Новосибирская область подписала соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ — финансовым институтом развития в жилищной сфере. Среди преференций, которые получит регион от этого соглашения, — привлечение инвестиций в строительную отрасль, выдача выгодной ипотеки для населения, а также содействие в вопросах формирования комфортной городской среды.

Соглашение о сотрудничестве

18 февраля в Новосибирском Экспоцентре состоялось открытие традиционной международной выставки «Сибирская строительная неделя». Первый день работы выставки был ознаменован значимым для региона событием — подписанием соглашения с финансовым институтом развития в жилищной сфере — ДОМ.РФ. Цель соглашения — активизировать в регионе строительство доступного жилья высокого качества, сделать доступнее ипотеку для жителей и ускорить формирование комфортной городской среды.

ДОМ.РФ — финансовый институт, созданный правительством России для реализации государственной жилищной политики и эффективного выполнения программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Соглашение о сотрудничестве было заключено между правительством Новосибирской области, ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ и Фондом ДОМ.РФ. Документ подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Сегодня качество жизни граждан становится все более значимым фактором инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, и мы готовы оказывать Новосибирской области содействие по всему спектру задач государственной жилищной политики», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Документ предусматривает развитие в регионе ипотечного кредитования с пониженными ставками и широкое внедрение механизма проектного финансирования застройщиков в регионе. Это, по мнению участников соглашения, поможет максимально активизировать строительство доступного жилья высокого качества и ускорить формирование комфортной городской среды.

По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, объединение усилий ДОМ.РФ, Банка ДОМ.РФ и областного правительства будет отлично работать на инвестиционную привлекательность региона.

«Опыт и передовые практики ДОМ.РФ в реализации программ развития жилищного строительства и формирования комфортных общественных пространств поможет нам достичь успеха в решении задач, поставленных национальным проектом «Жилье и городская среда». Мы рассчитываем, что подписанное соглашение окажет значительное влияние на развитие рынка доступного жилья и ипотечного кредитования населения», — заявил губернатор.

Катализатор нацпроектов

Одним из самых значимых событий «Сибирской строительной недели» стал круглый стол «О повышении эффективности работ в сфере строительства и выполнении поставленных президентом РФ задач при реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа».

Участниками мероприятия стали руководители ДОМ.РФ, губернаторы и министры строительства регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, директора ведущих компаний-застройщиков и крупных контролирующих ведомств.

«Строительная отрасль сегодня является одной из основных для развития регионов. При этом сегодня отрасль находится в непростых условиях. Необходимо переходить к новым технологиям, чтобы поднять строительство на новый уровень и тем самым обеспечить выполнение всех задач, поставленных президентом РФ в рамках национальных проектов. ДОМ.РФ — важный инструмент, который поможет скоординировать эту работу. Это и строительство жилья, и инфраструктурные проекты, и решение задач благоустройства», — обратился к участникам круглого стола полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Напомним, что нацпроект «Жилье и городская среда» включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Подписанное с ДОМ.РФ соглашение, о котором говорилось выше, будет способствовать наиболее эффективному выполнению в Новосибирской области задач по всем этим направлениям.

Как известно, прошлый год стал переломным для строительной отрасли Новосибирской области. Произошло введение проектного финансирования и эскроу-счетов, обострилась необходимость решения проблемы обманутых дольщиков и вопросов аварийного жилья. Начато строительство важных социальных и инфраструктурных объектов.

При этом, несмотря на сложности, в области по итогам прошедшего года введено в эксплуатацию 1 млн 756 тыс. кв. метров жилья, с небольшим приростом к 2018 году. А согласно целевому показателю, установленному нацпроектом, к 2024 году в регионе должны ввести 2 млн 600 тыс. кв. метров жилых площадей.

«Мы понимаем, что эту задачу можно выполнить при комплексном подходе — с одной стороны, нужно создавать условия для появления этого предложения, развивать инфраструктуру, готовить земельные участки, в том числе используя бюджетные инвестиции. С другой стороны, мало построить и создать предложение, нужно обеспечить платежеспособный спрос, поэтому различные программы стимулирования спроса на квартиры, в том числе программы по снижению ипотечной ставки, для нас как нельзя актуальны», — подчеркнул Андрей Травников.

Ипотека под 7,7% и социальное жилье

В соответствии с подписанным соглашением Банк ДОМ.РФ должен будет предоставить дополнительные преференции по ипотечным кредитам жителям Новосибирской области, в том числе — пониженную ставку по ипотеке.

«Сегодня банк предлагает ипотеку со ставкой от 7,7%, но и это не предел. Дальнейшее снижение ставки и предоставление приемлемых условий для потребителей будут способствовать росту спроса на ипотеку. Уже сейчас существует ряд программ льготной ипотеки для семей с детьми, по которым банки будут выдавать ипотеку под 5% — при рождении второго и последующих детей. Также при рождении третьего и последующих детей семья может получить 450 тысяч рублей», — рассказал Денис Филиппов.

Уже к 2024 году планируется довести число ипотечных кредитов до 2,3 млн. Кроме того, в прошлом году банк утвердил дорожную карту по развитию ипотечных ценных бумаг, которые станут эффективным инструментом понижения ставок по ипотеке.

Также в планах ДОМ.РФ — реализовать в Новосибирской области программу арендного жилья, которая позволит решить региону вопрос с обеспечением жильем отдельных категорий граждан, а также вывести из тени часть рынка арендного жилья. Рынок этого жилья получит возможность без налога на имущество управлять арендными домами.

«Создание арендных домов даст возможность застройщикам получить хороший объем сбыта с небольшим дисконтом. В арендных домах будет создан необходимый комфорт, собственная управляющая компания ДОМ.РФ. Разработан даже софт, который позволит с помощью телефона управлять домом, например, следить за расходом ресурсов или заказывать уборку. Пилотные проекты на сегодняшний день уже успешно работают в Москве и ряде других городов», — пояснил Денис Филиппов.

Еще одно преимущество, которое получит регион, это возможность бесплатно предоставлять участки для членов ЖСК. Мера, беспрецедентная для Новосибирской области.

«Это даст возможность людям строить жилье с дисконтом от 20% до 40% от рыночной стоимости. Надеюсь, применяя все возможные механизмы и возможности государственной поддержки, мы внесем существенный вклад в развитие строительной индустрии Новосибирской области», — резюмировал Денис Филиппов.

20 млрд рублей на проектное финансирование

В 2019 году строительная отрасль всей страны и Новосибирской области перешла на проектное финансирование. Все застройщики, работающие по новой системе, уже сегодня могут получить поддержку Банка ДОМ.РФ и обратиться за проектным финансированием.

От Калининграда до Владивостока банком уже одобрено более 160 кредитов от 50 млн до 60 млрд рублей. Это и проекты комплексного освоения территорий, и качественная точечная застройка. В Новосибирске также уже одобрены заявки на сумму порядка 20 млрд рублей и объемом более 500 тыс. кв. метров жилья.

«Новосибирская область — привлекательный регион. Здесь позитивная динамика в части прироста населения. И мы видим спрос на качественное жилье, объем которого будет только расти», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

Другая задача ДОМ.РФ — развивать и совершенствовать качество городской среды. На сегодняшний момент Фондом ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка» было разработано более 30 проектов благоустройства общественных пространств Новосибирска.

К проектам были привлечены архитекторы-урбанисты и ведущие эксперты по градостроительству. К слову, при поддержке ДОМ.РФ действует образовательная программа «Архитекторы.рф», на которую ежегодно попадают 100 лучших специалистов со всей страны, часть из них — из СФО.

Город, соразмерный человеку

На прошедшем в рамках Строительной недели семинаре участники имели возможность познакомиться с новым Стандартом комплексного развития территорий, который мог бы лечь в основу удобной для жителей городской застройки.

«Это стандарт комплексной городской застройки. Он определяет размеры кварталов, земельных участков, плотность улично-дорожной сети, качество жилых домов и расположение объектов инфраструктуры. Часть параметров должны стать обязательными для строителей, часть будут нести рекомендательный характер.

Стандарт направлен на внедрение более компактной модели городов, более плотной и функциональной среды, комфортной для пешеходов», — объяснила заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова.

Общий принцип Стандарта — пространство, соразмерное человеку. Это дома средней этажности, компактные дворы, шаговая доступность всех социальных объектов и зеленых зон. Уже летом этого года в силу вступят утвержденные редакции законов о строительстве. Они будут касаться правил планировки территорий, благоустройства, размещения школ и детских садов. Следующим этапом, по словам Кристины Ишхановой, станут изменения законодательства, касающиеся требований к архитектуре зданий. В этом ДОМ.РФ рассчитывает на поддержку соответствующих ведомств и планирует реализовать планы до 2022 года.

Применение современных знаний о качественной застройке и новых стандартов комфортной городской среды, по мнению специалистов, непременно повысит индекс качества городской среды и сделает города наиболее комфортными для жизни.

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