Коченевскому району Новосибирской области выберут нового главу

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу подписал постановление о создании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Коченевского района.

«Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Коченевского района Новосибирской области согласно приложению к настоящему постановлению. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Юрия Петухова», — говорится в опубликованном документе, подписанном главой региона. Как следует из постановления, в состав комиссии войдут министр региональной политики Игорь Яковлев, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарев и первый заместитель министра труда и соцразвития региона Елена Бахарева.

Сейчас Коченевский район возглавляет единоросс Андрей Новоторженцев, победивший на выборах в марте 2015 года. В администрации Коченевского района корреспонденту «Континента Сибирь» затруднились прокомментировать возможную предстоящую смену главы. «Мы тоже так это понимаем, что будут изменения, но нам пока никто ничего не говорил», — сказали в отделе организационно-контрольной и кадровой работы. В администрации уточнили, что Андрей Новоторженцев сейчас продолжает выполнять свои обязанности и «находится на рабочем месте». Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Коченевском и Барабинском районах могут смениться руководители. Прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Кандидаты проходят конкурсный отбор.

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