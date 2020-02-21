Иван Стариков объявил в своих аккаунтах в соцсетях о том, что возглавит Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды.

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды является структурным подразделением минприроды РФ. По данным Rusprofile, на сегодня обязанности главы организации исполняет Алексей Белый.

Иван Стариков родился в 1960 году. В 1993-1995 — депутат Госдумы РФ. В 1995—2000 — заместитель министра экономики РФ по вопросам аграрного сектора, в 2001—2004— член Совета Федерации от Костромской области. Баллотировался на пост губернатора Новосибирской области в 1995, 1999 и 2014 (не был зарегистрирован). В 1999 вышел во второй тур, набрал на 2 процента меньше Виктора Толоконского. В 2014 снял свою кандидатуру с выборов мэра Новосибирска в пользу коммуниста Анатолия Локтя. В мае-сентябре 2014 года Иван Стариков был вице-мэром, главой представительства Новосибирска в Москве. В 2016 году баллотировался в Госдуму как одномандатник и возглавлял список «Партии Роста» по Новосибирской области. Все одномандатники «Партии Роста» в Новосибирский области тогда снялись с выборов в пользу кандидатов от «Яблока».

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