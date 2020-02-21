Создать собственное производство оборудования в Новосибирске. Обзавестись постоянными клиентами из числа крупнейших корпораций России. Успешно расти и развиваться на фоне постоянных разговоров о стагнации промышленности. Пример компании «СКС-Конструкция» наглядно показывает — это достижимо.

Компания «СКС-Конструкция» начала производить сушильные шкафы с 2013 года.

«Я тогда работал дилером предприятия, на котором производилась похожая продукция, — рассказывает генеральный директор «СКС-Конструкции» Денис Прядунов. — Их сушильные шкафы были достаточно примитивными и в техническом отношении, и с точки зрения дизайна. Заводу поступало много рекламаций на качество продукции. И я понял, что если хочу дальше работать в этой сфере, зарабатывать деньги, нужно запускать свое производство. В 2013 году у нас появилось собственное производство. Оно полностью ведется в Новосибирске. Мы начинали с пяти моделей шкафов для сушки спецодежды».

Поначалу дело шло тяжело. Производство сушильного оборудования для спецодежды в России достаточно узкая ниша, а главное, не слишком известная потенциальным покупателям. На протяжении всего первого года существования компании приходилось буквально создавать спрос на свою продукцию.

«У нас в России очень много крупных корпораций. Только в одном филиале «Газпром Югорск» работает 50 тысяч человек. У каждого работника комплект спецодежды, и все это нужно стирать и сушить. Мы выходили на инженеров по охране труда крупных промышленных предприятий, рассказывали, что у нас есть такая продукция, — говорит Денис Прядунов. — Как правило, эти люди удивлялись, что, оказывается, есть решение их проблемы. Они радовались и одновременно огорчались, потому что это стоит недешево, и эти средства должны быть запланированы в бюджете предприятия.

Год потребовался на то, чтобы нас узнали, покупку нашей продукции начали заранее планировать. И, в конце концов, приобретать. Это было сложно. Но мы смогли перешагнуть этот рубеж. Через год нам удалось продать «Ямал СПГ» сразу 100 сушильных шкафов. «Газпром Югорск» приобрел 160 шкафов. Нас очень вдохновили эти проекты. Мы смогли не только заработать, но и вложить средства в развитие нашей компании».

Сейчас в производственной линейке компании сушильные шкафы для спецодежды и обуви, детской одежды и даже бронежилетов. Их основные особенности — интеллектуальные системы экономии электроэнергии и сушки, пожаробезопасные позисторные нагревательные элементы собственной разработки, а также уникальные технологии защиты от перегрева и возгорания.

«Наша продукция по сравнению с российскими конкурентами находится в более высокой ценовой категории, — отмечает Денис Прядунов. — Но мы изначально ставили задачу равняться на европейские аналоги. И в дизайне, и в технических решениях мы ставим достаточно высокую планку. Когда поняли, что линейка продукции у нас широкая и все оборудование связано с нагревом, мы разработали свою систему управления и термоконтроля для сушильных шкафов с сенсорным дисплеем».

В компании всегда внимательно прислушиваются к мнению клиентов. Именно по их просьбам «СКС-Конструкция» начала производство сушильных шкафов, предназначенных для проведения лабораторных исследований. С их помощью можно проводить любые исследования, связанные с нагревом до 350 градусов.

Позже по просьбам постоянных покупателей в компании разработали воздушные шлюзы для удаления пыли со спецодежды сотрудников промышленных предприятий.

«К нам стали обращаться наши клиенты, которые просили продать оборудование для очистки спецодежды, — говорит Сергей Прядунов. — Например, спецовки работников горно-обогатительных предприятий за смену буквально пропитываются мелкодисперсной пылью, очистить которую очень сложно. Раньше все, что можно было сделать, — попытаться смахнуть ее щеткой. Мы получали эти предложения от клиентов года два-три. Когда их стало достаточно много, мы поняли, что есть смысл потратить на это время, деньги, провести исследования и начать выпуск нового вида продукции. В наших шлюзах пыль удаляется большим объемом фильтрованного воздуха при низком давлении, но на очень высокой скорости. 10–15 секунд — и одежда становится чистой. По эффективности наши шлюзы максимально приближены к европейским аналогам, но стоят значительно дешевле. Что же касается китайской продукции, то она больше подходит для чистых помещений, где с одежды нужно, например, волоски сдуть».

Сегодня география продаж «СКС-Конструкции» — вся Россия и Казахстан, есть выход на рынок Белоруссии.

«Ведем переговоры с латвийскими компаниями, там есть интересные проекты. Возможно, что-то получится уже в этом году. Есть планы по продаже сушильных лабораторных шкафов в Индию. Запрос на нашу продукцию ежегодно растет. На это обратили внимание и мировые игроки. Сейчас оборудование покупают не только на производство, сушильные шкафы требуются в обычные дома. Они облегчают жизнь домохозяек и их мужей, которые занимаются охотой и рыбалкой, поэтому типичную продукцию можно увидеть и в крупных магазинах. У нас есть клиенты, которые покупают нашу продукцию и для своих хоккейных команд. Поскольку у нас узкая ниша и достаточно дорогой сегмент, чтобы двигаться дальше, нам нужно расширять продуктовую линейку, развивать другие направления».

Недавно Денис Прядунов стал амбассадором проекта «Мой бизнес».

«Нашей миссией является популяризация предпринимательства на собственном примере, — поясняет Денис Прядунов. — Помочь людям увидеть в этом свое жизненное предназначение и сделать первые шаги. В частности, я выступил одним из спикеров на предпринимательском форуме, который собрал более тысячи участников.

Состоялась интересная дискуссия, в ходе которой мы обсудили очень важный вопрос: как в сегодняшних условиях действовать предпринимателю, как развивать свой бизнес, реагировать на вызовы. Мне это интересно, жаль только, что работа позволяет уделять общественной деятельности не так много времени».

В планах компании — обновление станочного парка, освоение новых технологий, выпуск новых продуктов, расширение экспорта, участие в крупных международных выставках.

«Главное — не останавливаться, — уверен Денис Прядунов. — Первое условие, необходимое для достижения успеха, — трудиться. Если ответственно подходить к своей работе, все получится. Ну и, конечно, нужно еще чуть-чуть удачи».

«СКС-Конструкция»

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