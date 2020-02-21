Сбербанк провел две лекции «Как стать финансово грамотным человеком» в новосибирских вузах — НГУЭУ и НГТУ. Ключевым спикером выступила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Сегодня, по оценке Сбербанка, 47% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности как низкий, 33% — как средний, и только 20% поставили себе оценки «хорошо» и «отлично». «Одна из главных целей Сбербанка — развитие финансовой грамотности разных слоев населения, мы с большим вниманием относимся к образовательным проектам, — прокомментировала итоги встречи со студентами Татьяна Галкина. — Важно, чтобы человек, приходящий в банк, четко понимал, чего он хочет, имел возможность сделать правильный выбор и в конечном счете в этом выборе не разочаровался».

«У нас есть факультет бизнеса, где готовят профессиональных экономистов, но большинство тех, кто сегодня пришел на лекцию, — будущие инженеры, для которых экономика не является основной специальностью, хотя и преподается среди прочих предметов, — добавил первый проректор НГТУ Геннадий Расторгуев. — Но как показывает опыт, когда эти инженеры приходят на производство, они рано или поздно сталкиваются с экономическими вопросами. Поэтому необходимый минимум финансовых знаний должен быть в любом случае».

Необходимый минимум знаний, по словам Татьяны Галкиной, — это умение составить финансовый план (цели и задачи — необходимые ресурсы — срок выполнения), сформировать собственный бюджет, оценивать риски, знать основные финансовые продукты и инвестиционные инструменты, а также ориентироваться в защите прав потребителей. Наиболее острой проблемой финансовой неграмотности на сегодняшний день специалисты НГТУ и Сбербанка назвали кибермошенничество, масштабы которого продолжают расти. Несмотря на то что банки стараются защищать виртуальный периметр, мошенники чаще всего используют социальную инженерию, выманивая у жертвы платежные данные.

НГТУ уже имеет хороший опыт сотрудничества со Сбербанком: специалисты банка участвуют в преподавании на факультете бизнеса, студенты могут проходить там практику. Кроме того, рядом с НГТУ и СибУПК Сбербанк открыл «молодежный офис». Геннадий Расторгуев напомнил о том, что многие руководители-финансисты имеют как раз техническое образование, в том числе и руководители Сбербанка.

Подобные образовательные мероприятия уже прошли в Кемерове, Новокузнецке, Кызыле, Томске, Барнауле, Омске и Красноярске. Всего по стране к акции подключились более ста вузов. В Новосибирске первая лекция состоялась в НГУЭУ и собрала более 70 студентов. В аудитории НГТУ собралось уже около 120 студентов разных курсов и направлений.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.