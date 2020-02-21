Инвесторы в Новосибирской области в равной степени интересуются земельными участкам и имущественными комплексами — таковы итоги 2019 года. Перспективы бизнес-площадок региона и тренды инвестиционных запросов вместе со специалистами Агентства инвестиционного развития Новосибирской области изучал «Континент Сибирь».

Одно из направлений работы Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) — помощь инвесторам в подборе площадок для ведения бизнеса. Инвесторам предлагают два основных типа бизнес-площадок: имущественные комплексы, включая складские и производственные помещения, и земельные участки.

Одним предпринимателям комфортнее обосноваться в уже существующих помещениях, другим проще построить новое здание под свой бизнес.

Как рассказал «Континенту Сибирь» руководитель проекта департамента инфраструктурных проектов АИР Алексей Свистунов, сегодня в Новосибирске сформировался большой спрос на готовые производственные площади свыше тысячи квадратных метров, которые в областном центре объективно в дефиците. Есть площадки старых советских предприятий, но не все готовы к реконструкции таких имущественных комплексов.

Что касается земельных участков, на которые претендуют инвесторы, они находятся как в частной, так и в государственной или муниципальной собственности. «У каждого участка есть плюсы. Например, землю, находящуюся в госсобственности, можно получить для реализации масштабного инвестиционного проекта без конкурса (критерии таких проектов прописаны в Постановлении Правительства Новосибирской области № 407-П. — «КС»). Преимущество частных участков в том, что они, как правило, более развиты с точки зрения инженерно-транспортной инфраструктуры», — пояснил Алексей Свистунов.

Ранее Агентство инвестиционного развития занималось только государственными и муниципальными площадками. Но со временем специалисты поняли, что только госсобственностью спрос инвестора удовлетворить нельзя, поэтому начали привлекать предложения частных девелоперов, риелторских компаний, непосредственных владельцев и так далее. В АИР сформировался реестр перспективных для инвесторов участков и имущественных комплексов. Сегодня он включает более 500 площадок. 221 из них находится в государственно-муниципальной собственности и 284 — в частной. «Реестр постоянно расширяется, детализируется, — поясняет Алексей Свистунов. — Мы работаем над его пополнением: чем больше мы можем предложить, тем больше шансов, что инвестор найдет подходящий вариант и инвестирует в проекты в нашем регионе». Два раза в год специалисты агентства полностью выверяют реестр, актуализируют содержащиеся в нем предложения.

У каждой площадки есть свой паспорт. В нем — кадастровый номер, площадь, назначение земли, собственник, возможность подключения коммуникаций, наличие дорог, расстояние до аэропорта или железнодорожной станции. Именно эти данные, по словам специалистов АИР, в первую очередь интересуют инвесторов. «Выяснив потребности инвестора, мы подбираем площадки для реализации проекта, отсматриваем их вместе с инвестором, находим оптимальные варианты решения тех или иных инфраструктурных вопросов. Это возможно благодаря багажу профильной аналитики, имеющейся у АИР, а также развитой партнерской сети, включающей в том числе ресурсоснабжающие структуры», — говорит Алексей Свистунов. Немаловажно то, что этот спектр услуг Агентство предоставляет бесплатно. Кроме того, АИР предоставляет предпринимателям информацию по господдержке проекта, помогает в поиске технологических и финансовых партнеров, предлагает содействие в работе с органами власти и по другим направлениям.

Кроме непосредственной работы с инвесторами, агентство занимается аналитикой их запросов и рынка бизнес-площадок региона. Алексей Свистунов рассказал, что, исключая такие развитые площадки региона, как Промышленно-логистический парк Новосибирской области и ТОСЭР «Линево», в 2019 году большинство инвесторов (60%) интересовались территорией самого Новосибирска и площадками, находящимися рядом с областным центром. Еще 20% запросов касались поселка Горный, где в апреле прошлого года была создана территория опережающего развития. «Новосибирск — это транспортно-логистический узел, также здесь сосредоточены основные трудовые ресурсы», — поясняет интерес инвесторов эксперт.

По сельским территориям запросов меньше, но они есть, поскольку площадок в областном центре на всех инвесторов попросту не хватит. Из этих же запросов 42% касались имущественных комплексов — складских и производственных помещений, остальных интересовала земля.

Наибольшую активность по подбору площадок, по информации Алексея Свистунова, инвесторы проявляют осенью, с конца сентября–октября. Скорее всего, это обусловлено тем, что строительный сезон начинается в мае, и до этого времени предпринимателям нужно все проанализировать и принять решение. В зависимости от проработанности проекта, его особенностей и масштаба временной промежуток от начала поиска площадки до выхода на нее может составить от нескольких недель до нескольких месяцев. «Все это время мы сопровождаем инвесторов и стараемся максимально сократить эти сроки. Вот сейчас в работе у АИР порядка 25 проектов, для которых ведется подбор площадки», — добавил Алексей Свистунов.

В качестве примера наиболее перспективных территорий для инвестиций в Агентстве инвестиционного развития назвали пять зон, которые сейчас изучаются с точки зрения обеспеченности инфраструктурой и далее будут предложены бизнесменам. Первая площадка расположена в районе Северного обхода, рядом с промышленно-логистическим парком «Восточный» и неподалеку от железнодорожной станции Иня-Восточная. «Площадка уже сейчас выгодна с транспортно-логистической точки зрения. Когда сюда зайдет Восточный объезд, это будет идеальное место. Кроме того, на площадке есть возможность обеспечения энергоресурсами», — отметил эксперт.

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Второй участок — ТОСЭР «Горный» в Тогучинском районе, уже известный инвесторам. «Территория хорошо проработана, здесь достаточно энергетических мощностей для небольшого и среднего бизнеса. Чтобы быть готовыми к потенциальным крупным проектам, мы сейчас детально разбираем инфраструктуру — порядок действий по ее развитию, сокращению временных и финансовых затрат», — сказал Алексей Свистунов.

Третья площадка находится рядом с Верх-Тулинским сельсоветом Новосибирского района, где есть как частные, так и государственные земельные участки. Площадка расположена неподалеку от города, минуя трафик мегаполиса, отсюда можно уехать в Томск, Кемерово, Красноярск и другие города. Кроме того, в непосредственной близости — сортировочная железнодорожная станция Клещиха. По словам Алексея Свистунова, эти участки подойдут разнонаправленным проектам. Земля здесь интересна для создателей экопоселков и рекреационных зон или предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, логистикой.

Еще одна площадка — это территория, где расположен Промышленно-логистический парк Новосибирской области. Здесь же, рядом с ПЛП, недавно был создан частный индустриальный парк «Сибирский». Как рассказала «Континенту Сибирь» директор по развитию индустриального парка «Сибирский» Ксения Комарова, концентрация промышленно-логистических объектов и предприятий с общей сферой деятельности в одной локации делает территорию перспективной для ее развития. Это соседство выгодно как для развития индустриальных парков, так и для будущих резидентов в целом. Такая концентрация позволяет всем участникам сэкономить на инфраструктурных издержках и усилить синергетический эффект. Следует отметить, что сегодня индустриальные парки являются локомотивом развития бизнеса. Такой формат государственно-частного партнерства в рамках развития одной территории создает эффективную платформу для устойчивого долгосрочного развития экономики региона в целом и конкретных резидентов в частности. «Приходя к нам, в первую очередь резиденты интересуются инфраструктурой и перспективами развития территории. Частное лицо, продавая или сдавая в аренду землю, максимум может предоставить сам участок — неизвестно, будут ли там инженерные сети, какие будут соседи. Что касается индустриального парка, он предусматривает комплексное развитие территории. При этом, поскольку с ПЛП мы соседи и партнеры, развиваем территорию совместно», — рассказала Ксения Комарова.

Пятая площадка расположена неподалеку от Бердска, в южном направлении.

В агентстве уточнили, что это, пожалуй, одна из самых проработанных площадок. «Для развития территорий необходимо учитывать и долгосрочную перспективу, ведь у любого проекта, особенно крупного, появятся предприятия-соседи или предприятия-партнеры, нужно уже сейчас рассчитывать необходимые энергетические и транспортные мощности», — отметил Алексей Свистунов.

В Агентстве отмечают, что готовы работать с любым бизнесом, вне зависимости от его масштабов и специализации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Максимов, председатель совета директоров АО «УК «ВПЛП»:

— У нас идет развитие промышленно-логистического парка «Восточный», сейчас завершается создание необходимой инфраструктуры, резиденты реализуют свои проекты на территории парка. В свое время темпы чуть-чуть притормозились по объективным причинам: банкротство одного из акционеров. Сегодня ситуация выправилась. Четыре резидента в парке уже есть, и еще планируем привлекать. Одно из главных условий для реализации инвестпроектов — развитие на территории инженерной и транспортной инфраструктуры. На одном из последних заседаний инвестсовета в правительстве Новосибирской области этот вопрос даже отдельно рассматривался. Сегодня инвесторы зачастую готовы к реализации проекта, но им нужна энергетика, нужны автодороги, железные дороги, а дальше возникает проблема их создания. Конечно, вложения в инфраструктуру должны быть и со стороны собственника участка, но, наверное, и инфраструктурные компании должны участвовать в финансировании, вырабатывать механизмы партнерства при создании инфраструктуры. Например, нужна помощь в выделении земельных участков под строительство дорог, мы сами с этим столкнулись. Участок есть, а дорога в сервитуте.

Хотя, раз уж мы в нее вкладываемся, хочется, чтобы она была нашей. Так что все эти вопросы очень важны для инвесторов. Такая же ситуация и на других площадках, в других парках.

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