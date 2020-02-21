Авторы концепции светового плана Новосибирска признаны банкротами

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом компанию West Building, разработавшую в 2013 году концепцию наружного освещения города.

О вынесенном судебном решении сообщил арбитражный управляющий ООО «Вест Билдинг» Михаил Ланцев. По решению суда в компании введено конкурсное производство до 17 августа текущего года. Признать новосибирскую светотехническую компанию банкротом осенью 2019 года потребовало АО «Югор» из-за долга в размере более 3,5 млн рублей.

ООО «Вест Билдинг» было зарегистрировано в Новосибирске в 2006 году, сейчас им владеют и управляют представители компаний, связанных с зарегистрированной на Сейшельских островах фирмой ASG Ltd. West Building известна в Новосибирске благодаря световому оформлению многих зданий, в том числе гостиниц Mariott и Park Inn, универмага Lukse, Сибирского государственного университета путей сообщения, бизнес-центра «Гринвич» и других. Кроме того, в 2013 году West Building стала автором и разработчиком одобренной архитектурно-градостроительным советом и утвержденной городскими властями концепции светового плана Новосибирска.

Напомним, в январе текущего года в мэрии Новосибирска обнародовали планы по организации новой концепции освещения города к предстоящему молодежному чемпионату мира по хоккею. По планам, освещения будет организовано через концессию.

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