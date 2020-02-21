По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», за 2019 год в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано на 4,5% больше новых автомобилей, чем годом ранее. Еще более заметно выросли премиум- и люкс-бренды — на 10,5%. Тем не менее в наступившем году дилеры ожидают падения продаж, что, впрочем, не останавливает их от строительства новых автосалонов.

Среди регионов СФО наибольшие темпы прироста объемов регистраций новых автомобилей продемонстрировал Красноярский край, где этот показатель вырос на 12,9%. За ним следует Новосибирская область с 8,6% прироста. На уровне 2018 года закончила год Иркутская область (0,8%) и Томская область (–0,2%). Самое глубокое падение среди субъектов СФО продемонстрировала Омская область — объемы регистраций новых автомобилей в этом регионе упали на 10%.

Более подробно о «событийных» итогах 2019 года на авторынке, а также о том, какие салоны в регионе открылись, а какие закрылись, «Континент Сибирь» подробно писал в начале года. На этот раз мы решили сосредоточиться на анализе статистических данных по году.

Топ-10 брендов

По информации агентства «Автостат Инфо», первое место по количеству регистраций в Сибири заняла отечественная Lada, которая улучшила свои результаты в регионе на 6,7%. Четверть всех продаж «Лады» приходится на модель Vesta, за которой следуют 2190 Granta и 2191 Granta. Тем не менее поводов для оптимизма у завода все меньше. Так, в Новосибирской области Lada впервые пропустила вперед KIA.

ТОП-10 марок по количеству регистраций в Сибири за 2019 год

Марка Количество регистраций в 2019 году, шт Прирост, % 1 Lada 21650 6,7 2 KIA 14449 20,4 3 Hyundai 13319 11,9 4 Toyota 9775 8,7 5 Renault 8893 16,4 6 Volkswagen 6122 10,3 7 Nissan 5596 -17,4 8 Skoda 3376 19,9 9 Lexus 2798 9,3 10 Mazda 2446 -9,1

Данные: Автостат-Инфо

Именно корейская марка KIA оказалась на втором месте в общем рейтинге и на первом среди иномарок. Ей удалось реализовать на 20,4% больше новых автомобилей, чем годом ранее. В отдельных регионах Сибири показатели оказались еще более впечатляющими. Так, в Новосибирской области после запуска третьего дилера — компании «Центр НСК» — количество зарегистрированных новых автомобилей KIA увеличилось на 51%. Это позволило марке стать первой, обогнав не только Hyundai, но и Lada. Впечатляющие результаты продемонстрировала KIA и в Кемерове. Так, единственный дилер марки в городе «КИА Центр Кемерово Юг» под руководством Дениса Пронина, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), реализовал столько же автомобилей, сколько три дилера KIA в Красноярском крае вместе взятых. В 2020 году в Кемерове был запущен второй дилерский центр марки. Вместе с тем таким высоким результатам в целом по региону марка обязана в первую очередь модели Rio, которая стала самым популярным новым автомобилем в Сибири — на нее пришлась половина всех проданных в регионе автомобилей KIA.

Замыкает Топ-3 корейская марка Hyundai с приростом объемов реализации на 11,9%. В отдельных регионах Сибири ей пока все-таки удалось обогнать KIA и стать первой среди иномарок. Примером могут служить Алтайский край и Омская область. В последней Hyundai Creta отстояла первое место среди самых популярных моделей, в то время как почти во всех остальных регионах Сибири, как уже было сказано, вперед ушла модель Kia Rio. Помимо Creta, в число наиболее продаваемых автомобилей Hyundai попали Solaris и Tuscon.

На четвертой строчке расположилась японская Toyota (+8,7%). Наиболее сильные позиции марка удерживает в Иркутской области, где занимает первое место среди иномарок, обгоняя как KIA, так и Hyundai. Официальным дилером в этом регионе является компания «Иркут БКТ» Анатолия Панцевича. Также Toyota успешно восстанавливает присутствие в Красноярском крае, Алтайском крае и Новосибирской области, где ранее покинули рынок прежние официальные дилеры марки — «СЛК-Моторс» и «Крепость». В модельном ряду марки лучше всего продавались Camry, RAV4, Land Cruiser, хорошо знакомые жителям Сибири и по вторничному рынку.

В конце первой пятерки оказалась французская марка Renault, объемы реализации которой увеличились на 16,4%. Среди моделей марки лучше всего продавались Duster, Logan, Sandero, Kaptur, причем по Duster даже сформировался дефицит. Лучше всего среди регионов Сибири марка чувствует себя в Кемеровской области, где занимает 4-е место.

Шестую позицию занял немецкий Volkswagen (+10,3%). Сильнее всего позиции марки в Томской области, где она на пятом месте по числу регистраций. Причем, по данным АЕБ, Volkswagen и подавно оказался на втором месте по продажам (после «Лады»). В этом регионе бренд представляет Автоцентр «Евразия» («Фермерская снабженческо-сбытовая компания») Александра Криворучко, в портфеле которой ранее было пять марок, однако теперь все усилия оказались направленными на Volkswagen, и это принесло свой результат. Позиции Volkswagen усилились и в Новосибирской области с открытием второго дилера марки — компании «Фастар». Вместе с тем не во всех регионах Сибири ситуация обстоит подобным образом. Так, в Алтайском крае марка пока лишь на 8-м месте. Что касается модельного микса, то на сегодня больше половины всех продаж Volkswagen пришлись на седан Polo, за которым с большим отрывом следует Tiguan. Ожидания возлагаются на новую Jetta, которая выйдет на рынок в 2020 году.

ТОП-10 моделей по количеству регистраций в Сибири за 2019 год

Модель Количество регистраций в 2019 году, шт Прирост, % 1 KIA Rio 7651 36,6% 2 Hyundai Creta 6753 30,9% 3 Lada Vesta 5748 -0,8% 4 Lada 2190 Granta 4213 24,5% 5 Hyundai Solaris 3780 -2% 6 Lada 2191 Granta 3378 38,2% 7 Volkswagen Polo 3284 6,6% 8 Renault Duster 2997 5,8% 9 Toyota Camry 2800 29,9% 10 Lada 2121 Niva 2783 0,2%

Данные: Автостат-Инфо

Следом за Volkswagen по списку идет японский Nissan, который закономерно утрачивает свои позиции (–17,4%) на фоне сокращения модельного ряда. Продажи марки равномерно распределились между Terrano, X-Trail, Qashqai, на которые в совокупности приходится 75% всего объема. Дилеры марки активно оптимизируют и площади под Nissan — в частности, «Эксперт НСК» разместил на своей площадке KIA, «Сибирские моторы» — Infiniti, а «Агат-Авто» поменяла местами дилерские центры KIA и Nissan, предоставив KIA более внушительные площади. В Красноярском крае марка оказалась на 9-м месте. Однако справедливости ради, в отдельных регионах Сибири Nissan по-прежнему в Топ-5 и даже обгоняет Toyota, как например в Алтайском крае (4-е место).

Далее по списку идет чешская марка Skoda, количество регистраций которой увеличилось на 19,9%. Бестселлерами марки стали модели Rapid и Kodiaq. Драйвером будущего роста является долгожданный кроссовер Karoq, который представили в конце 2019 года в Санкт-Петербурге. Его презентация в городах Сибири пройдет 22-23 февраля. Расширяется и дилерская сеть компании: так, в 2020 году Skoda восстановит свое присутствие в Алтайском крае, откуда вынужденно ушла в 2018 году.

На девятой позиции расположился японский премиум-бренд Lexus. Сильнее всего бренд чувствует себя в Иркутской и Томской областях, где он находится на восьмой строчке. В то же время в Кемеровской области он лишь на 11-м месте.

А замыкает Топ-10 японская Mazda, которую в 2019 году российские дилеры признали лучшим брендом с точки зрения условий взаимодействия. Выше всех позиции марки в Красноярском крае (8-е место). Но есть и регионы, где марке предстоит восстановить позиции. Так, в 2019 году Mazda утратила дилера в Томске и приняла решение о смене дилера в Барнауле. Также, по предварительным данным, марка может увеличить свое присутствие в Новосибирске. Примечательно и то, что 70% всех продаж Mazda пришлись на кроссовер СХ-5.

ТОП-10 марок по количеству регистраций в Новосибирской области за 2019 год

Марка Количество регистраций в 2019 году, шт Прирост, % Официальный дилер 1 KIA 2882 51% «Центр НСК» (ГК «Эксперт»), «Мегапарк» (ГК «Альт-Парк»), «Сармат» 2 Lada 2744 11,4% «Бипэк Авто Азия Авто», «Авто-1» 3 Hyundai 2660 19,5% «Автомир», «Эксперт Авто» (ГК «Эксперт») 4 Toyota 1404 -2,6% «Автомир» 5 Renault 1358 14,8% «Автомир» 6 Volkswagen 1105 7,1% «Автомир», «Фастар» (с декабря 2019 года) 7 Nissan 1096 -18,9% «Эксперт НСК» (ГК «Эксперт»), «Сибирские моторы» 8 Skoda 845 25,9% «Автомир», «Альт-Парк» 9 Lexus 551 19,8% «Восток Моторс» 10 Mazda 416 -2,6% «Фастар»

Данные: Автостат-Инфо

ТОП-10 марок по количеству регистраций в Красноярском крае за 2019 год

Марка Количество регистраций в 2019 году, шт Прирост, % Официальный дилер 1 Lada 4397 11,8% “Медведь Холдинг”, “Лада-Центр”, «Бугач Авто» 2 KIA 2765 31,6% “СИАЛАВТО», «КИА Центр Красноярск» 3 Hyundai 2355 18,6% “Медведь Холдинг” 4 Toyota 1722 45,1% “Медведь Холдинг” 5 Renault 1611 16,7% “СИАЛАВТО” 6 Volkswagen 1391 48,5% “Медведь Холдинг” 7 Skoda 723 14,6% “Медведь Холдинг”, «Гранада-Моторс» 8 Mazda 590 -16,5% «Арсенал Груп» 9 Nissan 503 -22,2% «Арсенал Груп» 10 Lexus 442 65,5% “Медведь Холдинг”

Данные: Автостат-Инфо

ТОП-10 марок по количеству регистраций в Омской области за 2019 год

Марка Количество регистраций в 2019 году, шт Прирост, % Официальный дилер 1 Lada 2127 -6,5% «Лада на Кордном», «Бипэк Авто Азия Авто» 2 Hyundai 1453 -3,1% ГК «Евразия Моторс», ГК «Феникс-Авто», ГК «Альянс» 3 KIA 1357 -13,1% «Барс-Запад», ГК «Евразия Моторс» 4 Renault 1232 7,7% ГК «Евразия Моторс» 5 Toyota 778 -6,7% «Автоплюс» 6 Datsun 645 -37% ГК «Евразия Моторс» 7 Volkswagen 582 -13,1% ГК «Евразия Моторс» 8 Nissan 555 -31,7% ГК «Евразия Моторс» 9 Skoda 418 72,7% ГК «Евразия Моторс», ГК «Феникс-Авто», 10 Chevrolet 301 -32,5% ГК «Альянс»

Данные: Автостат-Инфо

Премиум-сегмент

По итогам 2019 года продажи автомобилей премиум- и люкс-брендов в Сибири увеличились на 10%, что выше средних по рынку. Такие темпы внушают дилерам оптимизм и форсируют запуски новых салонов. Так, в текущем году ожидается усиление брендов Infiniti и Volvo — обе марки планируют открыть дилерские центры в Новосибирске. В случае с Infiniti это произойдет уже в ближайшее время, с Volvo — не ранее середины 2020 года.

Тем не менее первое место по объемам регистраций среди премиум-брендов в Сибири по-прежнему удержал японский премиум-бренд Lexus. За год количество его регистраций выросло на 9,3%, а самой марке удалось занять 9-е место в общем рейтинге, обогнав такие массовые бренды, как Mazda, Chevrolet, Mitsubishi, Datsun и даже отечественный УАЗ. 44% всего объема продаж Lexus пришлось на кроссовер RX, за которым следуют NX и LX. Причем все три модели одновременно стали и самыми популярными моделями премиум-брендов в целом на рынке.

Среди городов Сибири продажи Lexus распределились также более или менее равномерно: лидерами стали Новосибирск, Красноярск и Иркутск. Примечательно, что в первых двух городах с 2018 года Lexus представляют новые дилеры — «Медведь Холдинг» в Красноярском крае и «Восток Моторс» в Новосибирской области. В 2020 году ожидается торжественное открытие нового полнофункционального дилерского центра Lexus в Новосибирске на улице Большевистской, который строит ГК «Восток Моторс».

ТОП-10 премиум-брендов по количеству регистраций в Сибири за 2019 год

Марка Количество регистраций в 2019 году, шт Прирост, % Покрытие дилерской сетью 1 Lexus 2798 9,3% Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск, Иркутск, Барнаул, Новокузнецк 2 BMW 1705 27,4% Новосибирск, Красноярск, Кемерово (сервис-партнер), Омск, Иркутск, Барнаул 3 Mercedes-Benz 1157 10,1% Новосибирск, Красноярск, Кемерово (сервис-партнер), Томск (сервис-партнер), Омск, Иркутск, Барнаул 4 Audi 671 1,7% Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Барнаул (сервис-партнер) 5 Land Rover 590 -11,9% Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Иркутск 6 Porsche 346 35,2 Новосибирск, Красноярск, Иркутск 7 Infiniti 239 -14% Новосибирск (сервис-партнер), Красноярск (сервис-партнер), Омск (сервис-партнер), Иркутск (сервис-партнер), Барнаул (сервис-партнер), Кемерово (сервис-партнер) 8 Volvo 207 6,2% Красноярск, Иркутск 9 Jaguar 94 -30,4% Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Иркутск 10 Jeep 59 34,1% Новосибирск, Красноярск, Омск

Данные: Автостат-Инфо

На второй строчке в абсолютном зачете оказался бренд BMW, обогнав две другие марки немецкой премиальной тройки. За год количество регистраций бренда увеличилось на 27,4%. Тройку наиболее востребованных моделей сформировали внедорожники Х5 и Х3, а также седан 5-й серии. Причем первые две модели попали в Топ-5 самых популярных среди премиум-брендов. Рекордсменом среди городов стал Новосибирск, где было реализовано на 22% больше автомобилей BMW, чем в Красноярске. Отличился и Омск — по итогам 2019 года дилер баварской марки в этом городе (Автоцентр «Барс») был признан дистрибьютором лучшим дилером России в категории компаний, продающих до 150 автомобилей в год.

Лишь на третьем месте оказался бренд Mercedes-Benz. Объемы его регистраций за год выросли на 10%. Пятая часть всего объема пришлась на кроссовер GLC, за которым следуют модели GLE, Е-класса и GLS. Впрочем, с учетом открытия в Новосибирске второго дилера Mercedes-Benz, а также смены дилера в Омске можно ожидать дальнейшего усиления позиций марки. Во всяком случае, непосредственно в декабре Mercedes-Benz уже удалось обогнать по количеству регистраций BMW в Новосибирске.

На четвертой строке оказалась марка Audi со скромным приростом в 1,7%. Основной объем марки формируют кроссоверы Q7, Q8, Q5. 2020 год ожидается богатым на новинки, что должно форсировать продажи марки. В частности, на рынок выйдет Q3 Sportback, обновятся кросс-универсал А6 Allroad, кроссовер Audi Q7 и «заряженные» модели Audi S6/S7/S8. Больше всего в абсолютных цифрах было продано автомобилей Audi в Красноярске и Новосибирске. С 2020 года компания потеряла дилера в Барнауле, он перешел в статус авторизованного сервис-партнера.

ТОП-10 моделей в премиум-сегменте по количеству регистраций в Сибири за 2019 год

Модель Количество регистраций в 2019 году, шт Прирост, % 1 Lexus RX 1227 19,1 2 Lexus NX 630 -11,9 3 Lexus LX 576 -5,4 4 BMW X5 317 36,6 5 BMW X3 276 29,6 6 Mercedes-Benz GLC 239 20,7 7 Porsche Cayenne 236 51,3 8 BMW 5-Series 220 24,3 9 BMW X7 202 — 10 Range Rover 201 20,4

Данные: Автостат-Инфо

Замыкает Топ-5 британский Land Rover, объемы регистраций которого упали на 11,7%. Треть общесибирских продаж пришлась на флагманский Range Rover, за которым следует Range Rover Sport. 37% всех проданных автомобилей остались в Красноярском крае, где интересы марки представляют сразу два дилера — «Арсенал Груп» и «ББР-Авто». Кроме того, в 2020 году компания временно утрачивает присутствие в Кузбассе в связи с закрытием официального дилера.

Люкс-сегмент

Согласно имеющимся данным, в 2019 году в Сибири было зарегистрировано сразу пять новых «Роллс-Ройсов». Речь идет о двух четырехместных купе Wraith (от 18,8 млн рублей), двух новых внедорожниках Cullinan (от 31,5 млн рублей), к которым в прошлом году был прикован наибольший интерес, а также об одном седане Ghost (от 19,9 млн рублей). Примечательно и то, что каждый седан Phantom и порядка 90% Ghost, Wraith и Dawn для России наделены элементами персонализации.

В самой компании отметили, что по итогам 2019 года установили абсолютный рекорд продаж за всю историю марки в России, берущую отсчет с 1910 года. Общий объем продаж в России впервые превысил 200 автомобилей. На сегодня в Москве действуют два официальных дилерских салона Rolls-Royce Motor Cars — «Rolls-Royce Авилон» и Rolls-Royce Motor Cars Moscow, третий салон работает в Санкт-Петербурге. При этом в IV квартале 2019 года в России состоялась премьера сразу двух коллекций Rolls-Royce — Phantom Tranquillity и Wraith Black Badge Black & Bright.

Также в 2019 году в Сибири было зарегистрировано целых 12 люксовых внедорожников Bentley Bentayga (от 13,7 млн рублей), а также шесть седанов Continental (от 16,5 млн рублей).

Интересом жителей Сибири пользовались и автомобили итальянского бренда Ferrari. В округе нашли своих покупателей Ferrari 488 GTB (от 17,1 млн рублей), Ferrari 812 (от 27,5 млн рублей) и Ferrari GTC4 LUSSO (от 27,8 млн рублей). Последняя оснащена мотором V12, который развивает до 690 л. с. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 3,4 секунды.

Не отстает и другая люксовая марка — Lamborghini. Так, в СФО было зарегистрировано сразу четыре новых внедорожника Urus (от 18 млн рублей), а также одно купе Lamborghini Huracan (от 20,5 млн рублей).

В свою очередь Maserati продала в Сибири два седана Ghibli (от 5,9 млн рублей) и один внедорожник Levante (от 5,2 млн рублей).

Кроме того, в регионе также были зарегистрированы сразу два суперкара Aston Martin V8 Vantage (от 12,7 млн рублей). До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 4,9 секунды, а мощность мотора составляет 426 л. с. Стоит отметить, что в 2020 году в России ожидается появление первого внедорожника под брендом Aston Martin.

В заключение стоит отметить, что своих покупателей также нашли четыре «Теслы» модели X и одна Tesla 3.

Лидеры и аутсайдеры по темпам прироста

Среди марок, продемонстрировавших самые высокие темпы прироста регистраций по итогам 2019 года, формально оказалось традиционно много люкс-брендов в связи с эффектом низкой базы. Это и Aston Martin, и Tesla (+400%), и Lamborghini (+400%), и даже Rolls-Royce (+66,7%). Также в числе лидеров по динамике роста традиционно китайские бренды, тоже благодаря эффекту низкой базы. Среди них BYD, JAC, Brilliance (+757%), Haval (+404%), Geely (+348%), Dongfeng (+102%), Changan (+90%).

Среди «отличников» в премиум-сегменте можно выделить Porsche (+35%), Jeep (+34%) и BMW (+27%). В массовом сегменте — KIA (+20,4%), Skoda (+19,9%), Renault (+16,4%).

В лидерах по падению оказались по факту свернувшие свои продажи в России Ravon, SsangYong, китайские бренды Lifan (–70,6%), Foton (–65,5%), Zotye (–55,9%). На 52,3% упали объемы регистраций Ford после принятия решения о сворачивании легковой линейки марки в России. Также среди брендов — лидеров по падению оказались Honda (–41,6%), Peugeot (–40,5%), Jaguar (–30,4%), Chevrolet (–21,8%).

Рейтинг автодилеров

На основе данных АЕБ за 2019 год «Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг автодилеров, проранжировав участников по доле рынка, посчитанной на основе продаж автомобилей в основном регионе присутствия.

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по показателю продаж новых автомобилей

Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Основной регион присутствия Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 39,3% Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada Николай Бяков 2 ГК «Евразия-Моторс» 34,05% Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Datsun, Citroen, Ford, Changan Илья Фридман 3 ГК «Сибинпэкс» 28% Кемеровская область Chevrolet, Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai Фания Сапожникова 4 «Автомир-Новосибирск» 27,69% Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford Николай Груздев 5 ГК «Элке-Авто» 26,11% Томская область Toyota, Lexus, Mazda, Hyundai Виктор Маршев 6 «АНТ» 24,5% Алтайский край Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun Александр Поддубный 7 Группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») 22,5% Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 8 Автоцентр «Сто Коней» 18,5% Томская область KIA, Chevrolet, Mitsubishi, Ford Николай Воронков 9 «Ай-Би-Эм» («КИА Центр Кемерово-Юг»/«УАЗ Центр Кемерово») 18,1% Кемеровская область KIA, UAZ Денис Пронин 10 «СИАЛАВТО» 17,4% Красноярский край KIA, Renault Сергей Нощик

Данные: АЕБ

Главным изменением рейтинга по итогам года можно считать смену лидера в сравнении с 2018 годом. Так, первое место занял красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, который годом ранее был только вторым. Во многом его позиции укрепило получение в 2018 году дилерства Toyota и Lexus в Красноярске, которые ранее в регионе представляла ГК «Крепость». Причем в отличие от Новосибирска, где в 2020 году откроется второй дилер Toyota, в Красноярске «Медведь Холдинг» представляет оба японских бренда единолично, что увеличивает отрыв группы компаний от ближайших конкурентов.

На второй строчке по итогам года оказалась омская ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана, которая в 2019 году пополнила портфель брендами Skoda, Mercedes-Benz и Changan. В этом году группе компаний не удалось занять первое место, как это было ранее, однако она укрепила свои позиции и продолжила развитие. Поэтому в будущем она вполне может вернуться на первую строчку.

Замыкает Топ-3, как и годом ранее, кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой.

Следом в рейтинге идет возглавляемый Николаем Груздевым московский «Автомир», который оказался самым крупным из дилеров, работающих на сегодня в Новосибирске. Более того, ни один другой новосибирский дилер в рейтинг в этот раз не попал.

На пятой позиции располагается томская ГК «Элке Авто» Виктора Маршева. Основа ее позиций — японские бренды Toyota и Lexus, а также корейский Hyundai, который пополнил ее портфель в 2018 году. В 2019 году группа компаний отказалась от дилерства Mazda.

Шестую строчку занимает бывший лидер рейтинга — алтайский «АНТ» Александра Поддубного. Компания победила в конкурсе за право представлять в Барнауле бренд Skoda, тем самым расширив свой портфель, а значит, ее позиции в рейтинге по итогам 2020 года могут усилиться.

На седьмой позиции оказалась иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») с брендами Toyota, Lexus, Renault.

Восьмую строчку занял томский автоцентр «Сто Коней» Николая Воронкова, который в 2019 году пополнил свой портфель брендов японским Mitsubishi.

Следом располагаются дилерские центры «КИА Центр Кемерово Юг» и «УАЗ Центр Кемерово», возглавляемые Денисом Прониным. Позиции компании могут усилиться с открытием второго салона KIA в Кемерове.

На деcятом месте рейтинга — красноярская ГК «СИАЛАВТО», которую тоже можно считать рекордсменом Топ-10 с точки зрения отдачи на каждый представляемый бренд. В портфеле группы также всего две марки — Renault и KIA. Но это позволило «СИАЛАВТО» под руководством Сергея Нощика войти в рейтинг, лидеры которого представляют порядка 10 брендов.

Резюмируя, из всех дилеров — участников рейтинга сразу шесть являются официальными дилерами Hyundai. Также четыре официально представляют в своих регионах Volkswagen и Skoda, четыре — Toyota.

Для сравнения «КС» сформировал аналогичный рейтинг, но уже на основании выручки авторетейлеров Сибири. Для этого редакция использовала данные, предоставленные агентством «Автостат» по средневзвешенной стоимости автомобилей той или иной марки, и произвела оценку доли рынка дилеров по показателю выручки с продаж, сформировав на этой основе новый рейтинг.

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по показателю выручки от продаж новых автомобилей

Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Основной регион присутствия Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 30,8% Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada Николай Бяков 2 ГК «Элке-Авто» 25% Томская область Toyota, Lexus, Mazda, Hyundai Виктор Маршев 3 Группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») 21,6% Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 4 ГК «Евразия Моторс» 20% Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Datsun, Citroen, Ford, Changan Илья Фридман 5 «Автомир-Новосибирск» 19,3% Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford Николай Груздев 6 «АЕМ Холдинг» 24,5% Алтайский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Audi Дмитрий Борисов 7 «Автоцентр АНТ» 14,5% Алтайский край Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun Александр Поддубный 8 «Сибинпэкс» 14,4% Кемеровская область Chevrolet, Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai Фания Сапожникова 9 «Россо» 10,9% Иркутская область Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai, Mitsubishi Сергей Галухин 10 Автоцентр «Евразия» («Фермерская снабженческо-сбытовая компания») 10,42% Томская область Volkswagen Александр Криворучко

Данные: АЕБ, Автостат

Интересно, что в нем на первой строчке также оказался красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова. Прошлый лидер рейтинга — томская группа компаний «Элке Авто» Виктора Маршева — на этот раз оказался на втором месте. Замыкает Топ-3 иркутская группа компаний Анатолия Панцевича. Она официально представляет в регионе Toyota, Lexus, а также Renault.

Среди тех, кого пока не оказалось в первом, «количественном» рейтинге, можно выделить возглавляемый Дмитрием Борисовым «АЕМ Холдинг», открывший полнофункциональные дилерские центры марок Toyota и Lexus в Барнауле. В рейтинге по выручке компания оказалась на шестом месте. Получение дилерства KIA должно еще больше укрепить его позиции в рейтингах.

Также на девятой и десятой строчке рейтинга оказались иркутская ГК «Россо» Сергея Галухина и томский автоцентр «Евразия» Александра Криворучко. Последнему удалось практически невозможное — войти в рейтинг с одним-единственным брендом — Volkswagen. Напомним, что ранее компания отказалась от дилерства Skoda, Peugeot, Honda, Suzuki. Однако высокие позиции бренда Volkswagen в регионе (по данным АЕБ) позволили дилеру занять высокую долю рынка по оценке выручки.

Примечательно, что по абсолютному показателю выручки среди крупных дилеров можно также отметить самарскую ГК «Эксперт» (официальный дилер Datsun, Nissan, KIA, Hyundai, Genesis, GM в Новосибирске), красноярскую ГК «СИАЛАВТО» (официальный дилер KIA, Renault), кемеровские «Ай-Би-Эм» (официальный дилер KIA, УАЗ) и «Картель-Авто» (официальный дилер Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Datsun, Subaru, Geely). С точки зрения объема выручки каждая из этих компаний попала в Топ-10, однако по доле рынка оказалась за пределами первой десятки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Коротоножкин, руководитель направления KIA Автоцентра «Реал», официального дилера KIA в Алтайском крае:

– 1 октября 2019 года наша компания отметила юбилей – 10 лет плодотворного сотрудничества с «КИА Моторс Россия и СНГ». На протяжении этого времени дистрибьютор не раз открывал в Барнауле дополнительные дилерские центры, но после непродолжительного периода времени все заканчивалось громкими закрытиями. На сегодняшний день автоцентр «Реал» — единственный официальный дилер в Алтайском крае, являющийся надежным и проверенным временем партнером «КИА Моторс Россия и СНГ».

По итогам 2019 года продажи автомобилей KIA в нашем дилерском центре выросли на 54% в то время, как авторынок Алтайского края — всего на 4%*. При этом доля продаж Автоцентра «Реал» среди всех поставленных на учет новых автомобилей KIA в Алтайском крае по нашим данным составила 80%.

Таких показателей удалось достичь благодаря нескольким ключевым факторам. Во-первых, это интересные предложения для клиентов по программе Trade—in, госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», а также по множеству других программ, позволяющих приобрести автомобиль на выгодных для покупателей условиях.

Во-вторых, все больше клиентов оставляют свой выбор в пользу бренда KIA не только для личного использования, но и для ведения бизнеса. Так, наши продажи увеличились за счет корпоративного сектора, представители которого оценили привлекательную стоимость и максимально наполненное оснащение автомобилей. Также весомым плюсом стало наличие гарантии на автомобили на срок до 5 лет или 150 000 км пробега.

Наконец, в-третьих, сработало обновление модельного ряда и вывод новинок, таких как KIA Soul и премиальный KIA К900, воплощающий в себе все последние достижения и технологии марки.

В 2020 году мы планируем значительно увеличить свои продажи за счет ряда ожидаемых новинок. Прежде всего, это долгожданный KIA Seltos, цена на который начинается от 1 099 900 рублей. Автомобиль будет доступен в версии как с передним, так и полным приводом, двигателями объемом 1,6 и 2 литра, «автоматом» и «механикой». Этот автомобиль очень ожидаем нашими клиентами, и нет сомнений в том, что автомобиль будет востребован аудиторией. Старт продаж назначен на 2 марта 2020 года, запись на тест-драйв и бронирование уже открыта.

Также продолжает расти доля продаж по уже полюбившимся покупателям моделям, таким как RIO/RIO X—Line (от 664 110 рублей), Sportage (от 1 229 900 рублей) и Optima (от 1 314 900 рублей).

Стоит отметить, что наш сервисный центр оснащен современным оборудованием, это позволяет производить полный спектр услуг по техническому, гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомобилей, проводить диагностические и ремонтные операции любой сложности в кратчайшие сроки с высоким качеством работ.

Грамотное и быстрое обслуживание, привлекательные цены, гарантия на все виды работ, а также внимательные и квалифицированные мастера с индивидуальным подходом к каждому клиенту – все это вы найдете в нашем сервисном центре «Реал».

Ждем вас в нашем дилерском центре!

Автоцентр «Реал» — официальный дилер KIA в Барнауле

Правобережный тракт, 29а

тел. +7 3852 20-05-55

real-cars.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

* на основе данных Ассоциации европейского бизнеса за 2019 год

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кваша, генеральный директор ООО «Центр НСК», официального дилера KIA в Новосибирске:

– По итогам 2020 года KIA поставила перед собой амбициозную цель выйти на долю рынка в 15% в среднем по России, несмотря на общее планируемое падение рынка на 5%. В Новосибирской области KIA удалось выйти на этот показатель уже по итогам 2019 года, заняв первое место по продажам новых автомобилей в регионе*. И именно в 2019 году в Новосибирске запустился ДЦ «Центр НСК».

Мы довольны первым годом работы с маркой KIA. Сегодня наша доля по этому бренду в регионе уже составляет порядка 25%. Наша задача — выйти за 2020-ый год на показатель трети от всех продаж марки в Новосибирске. Для этого у нас есть все необходимое.

Порядка 30-40% от всех продаж KIA в Новосибирске приходится на корпоративный сегмент. Прежде всего, речь о таксопарках. Для них KIA Rio стал хорошей альтернативной ушедшей с рынка Nissan Almera. Наличие многочисленных автомобилей Rio на дорогах уже само по себе служит наглядной рекламой этой модели для розничных покупателей. Люди понимают, что это востребованная и долговечная машина, соответствующая нашим дорожным и климатическим условиям, а также ликвидная на вторичном рынке. Кроме того, не стоит забывать, что именно Rio сегодня участвует в госпрограммах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

У KIA один из самых широких в России модельных рядов, и марка традиционно активно выводит на рынок новинки. 2020-ый год не станет исключением. С начала марта у нас появится долгожданный кроссовер Seltos. Кроме того, ждем Telluride, во 2 полугодии — К5, Xceed. Также на протяжении года будут доступны различные спецсерии KIA. Например, в 2019 году у нас была доступна спецсерия UEFA, а также Cerato с сервисами Яндекса.

Особое внимание мы уделяем сервисным услугам. Нам было непросто работать в этом направлении, потому что мы новый игрок по марке KIA в Новосибирске, а клиент как известно готов сменить официальный сервис только, если он недоволен качеством оказываемых там услуг. Тем не менее, и в таких условиях мы добились прироста базы по сервисным услугам на 30-50 новых клиентов в месяц. Мы еще в начале этого пути, и по мере реализации нами новых автомобилей сервисный парк будет прирастать. Это органический процесс, и перед нами стоит цель сохранить имеющуюся положительную динамику. Для этого мы ежемесячно собираем комитет по качеству и тщательно анализируем уровень клиентской удовлетворенности. Кроме того, на сегодня новым клиентам помимо бесплатной диагностики мы возвращаем на бонусную карту 50% стоимости первого ремонта. Это дает возможность воспользоваться этими средствами в виде скидки при последующих обращениях в сервис.

В 2019 году мы много инвестировали в маркетинг. Проводили большое количество стимулирующих мероприятий — это и розыгрыши на базе салона, и «Дни выгод», и «Ночи распродаж», и «Черный ноябрь». Дополнительно мы активно участвовали в городских мероприятиях, поддерживали различные спортивные активности. Мы выступали партнерами федеральных конкурсов таксистов, молодежных исполнителей в Заельцовском парке, дня болельщика ХК «Сибирь», дня города Новосибирска в ТРЦ «Аура», авиашоу в Мочище, и многих других.

В 2020 году мы однозначно приурочим ряд активностей к нашему предстоящему Дню рождения, и каждый клиент может быть уверен в том, что он будет поощрен. Мы благодарны нашим клиентам и ценим, что в ситуации большого выбора они останавливаются именно на нас!

«Центр НСК» — официальный дилер KIA в Новосибирске

ул. Большевистская, 276/1

тел. 8 (383) 319–44–44

www.kia-nsk.com

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

* по информации агентства «Автостат.Инфо» за 2019 год на основе данных о регистрациях новых автомобилей в ГИБДД

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.