С момента запуска Системы быстрых платежей оборот входящих и исходящих операций через ВТБ достиг 30 млрд рублей. Банк является активным участником СБП, занимая треть от общего объема переводов. Большую часть операций – свыше 60% – занимают входящие платежи. Чаще всего в ВТБ переводят клиенты Альфа-Банка, Тинькофф Банка и ПСБ.

В настоящее время доля ВТБ превышает 35% от общего оборота операций по системе. Ежемесячный темп прироста платежей составляет 30%. К настоящему моменту число уникальных клиентов ВТБ в рамках сервиса достиг 385 тысяч, которые совершили более 3,7 млн переводов. Средний размер исходящего перевода составляет 6 тыс. руб., входящего – 11 тыс. руб. Значительную долю переводов – порядка 60% – составляют платежи на сумму до 3000 руб.

В течение первого квартала 2020 года ВТБ сохраняет бесплатный тариф за переводы в рамках СБП, что повышает доступность и привлекательность платежного сервиса для его пользователей.

«Сервис быстрых платежей становится все более заметной альтернативой P2P-переводам, общий оборот входящих и исходящих платежей в целом по системе, по данным ЦБ РФ, уже достигает 80 млрд рублей. ВТБ является крупнейшим игроком в рамках данного проекта: мы занимаем треть от общего объема всех переводов, ежемесячно к сервису подключается 65 тысяч уникальных клиентов. Все чаще они совершают операции на небольшую сумму, что доказывает востребованность СБП для повседневных платежей. Уверен, что 2020 г. станет прорывным для этого проекта в России», – комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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