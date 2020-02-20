Для жителей отдаленных микрорайонов Новосибирска строят новые школы и дороги

Отдаленные микрорайоны Новосибирска активно прирастают социальной инфраструктурой. В новых жилых массивах возводят школы и детские сады, строят новые дороги, открывают маршруты общественного транспорта. Об итогах социально-экономического развитии города в 2019 году рассказал мэр Анатолий Локоть на городском собрании общественности 18 февраля.

«Город растет и развивается. В числе приоритетных для нас направлений — развитие образования и социальной сферы. Практически 70% бюджета города тратим на эти отрасли. При таких темпах роста важнейшая проблема — новые школьные места и места в детских садах, — подчеркнул Анатолий Локоть. — В прошлом году в Новосибирске мы поставили рекорд — сданы 14 объектов образования: четыре школы и 10 детских садов. Что это дало? Около 3 тысяч мест в новых школах, в районах, где проблема стояла наиболее остро. Это 1670 новых мест для самых маленьких новосибирцев, в том числе ясельного возраста».

Острая проблема — износ старых школьных зданий. На сегодняшний день таких в городе насчитывается 15. Две школы уже прекратили работу в изношенных зданиях, в этом году власти города планируют приступить к их восстановлению.

В прошлом году, получив поддержку областного бюджета, в городе отремонтировали и переоборудовали резервные помещения в действующих школах. Планировали ввести 2200 мест, а удалось более 3 тысяч. Отремонтировали и вернули школам бассейны и спортзалы. Это обошлось в десять раз дешевле, чем при строительстве новых зданий. В этом году будут оборудованы еще 700 дополнительных мест в уже действующих школах.

«Строительство новых школ и детских садов в Новосибирске в таком количестве, как сейчас, было бы невозможным без поддержки правительства Новосибирской области и федерального бюджета, — отметил мэр Новосибирска. — Мы приложим все силы, чтобы не сбавлять набранного темпа. Уже в этом году сдали одну школу и начнем строительство еще двух. В ближайшие два года введем еще 12 детских садов, из них десять в этом году».

В городе восстанавливается строительная отрасль: прирост по объемам составил 18%, сохраняются хорошие темпы жилищного строительства. За год введено в эксплуатацию 1 млн 61 тыс. кв. метров жилья.

Активное развитие города требует обновления дорожно-транспортной инфраструктуры.

Полным ходом идет строительство станции метро «Спортивная»: залита фундаментная плита, возведены стены технического этажа, выполнено устройство перекрытий. Для обеспечения транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене будет отремонтирована площадь им. Лыщинского и расширены четыре прилегающие улицы, строятся спуски и пешеходные переходы. Начато строительство коллектора и очистных сооружений. Он будет собирать стоки не только с территории спорткомплекса, но и с площадей Маркса и Лыщинского. По словам Анатолия Локтя, это решение экологических проблем всех прилегающих территорий левобережья.

Строятся дороги и развязки для доступа к волейбольному центру. Уже отремонтировали спуск с улицы Фрунзе, проезд с улицы Ипподромской. Продлена улица Василия Старощука — это позволит в дальнейшем соединить Богаткова напрямую с волейбольным центром. Скорректированы маршруты общественного транспорта.

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«Должен отметить, что транспортный каркас активно развивается, — заявил Анатолий Локоть. — Мы приступили к строительству сразу четырех автомобильных дорог. Введен в эксплуатацию участок на ул. Титова. На ул. Петухова в прошлом году начат вынос коммуникации. С наступлением тепла развернется строительство участка от переезда до Южно-Чемского жилмассива. Фактически завершено строительство железнодорожного переезда на перемычке улиц Фадеева–Гребенщикова».

Новосибирск три года участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 2019 год в городе отремонтировано 30 километров дорог с учетом городских программ.

«По этому нацпроекту мы сделали семь дорог, — подчеркнул мэр города. — Впервые в прошлом году по БКАД приступили к реконструкции трех выездов из города: это первый этап работ на Гусинобродском шоссе, реконструкция улиц Кедровой и 2-й Станционной. В этом году работы на них продолжатся».

Итоги 2019 года заслужили высокую оценку городских депутатов.

«На последней сессии мы заслушали отчет мэра. Совет депутатов по всем направлениям оценил динамическое развитие нашего города, — заявил исполняющий обязанности председателя Совета депутатов Новосибирска Юрий Зарубин. — За всеми рублями, за всеми квадратными метрами, строящимися школами и детскими садами лежат прежде всего управленческие решения. Это колоссальный труд огромного коллектива, во главе которого стоит мэр. И достижения в развитии всего городского хозяйства свидетельствуют о том, что решения принимались правильные».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем выступлении отметил новый уровень взаимодействия, достигнутый между городской и областной властью: «Доклад Анатолия Евгеньевича заставил нас вспомнить, как много было сделано в 2019 году. Какие новые проекты запущены, какие объекты уже введены в строй, какие результаты и достижения город и его жители смогли обеспечить в первый год реализации национальных проектов России. Стоит отметить, что так дружно и так усердно мы за решение этих задач и этих вопросов еще, наверное, не брались, как в эти последние годы. Тот уровень рабочего взаимодействия, а можно сказать, что мы уже почти единая команда — областной и городской уровень, — приносит свои плоды.

Нужно прикладывать усилия для решения накопившихся проблем. Для своевременного инициирования новых стратегических проектов. И правительство региона вместе с городом к этому готовы. Я уверен, что и жители Новосибирска — тоже».

Анатолий Локоть также отметил важность консолидированных усилий всех уровней власти. «Дальнейшее развитие города возможно только при согласии, при дружной работе, — подчеркнул мэр города. — Здесь важно участие всех новосибирцев. И важно взаимопонимание с правительством Новосибирской области и лично с губернатором, лоббирование наших интересов на федеральном уровне. Это позволяет нам объединять усилия для достижения результатов».

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