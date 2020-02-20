В новосибирском кинотеатре «Победа» состоится специальный показ культового фильма «На последнем дыхании» (22 февраля) и биографической драмы «Опасная роль Джин Сиберг» (24 февраля). Как две эти совершенно не похожих друг на друга картины складываются в одну историю и почему их обязательно нужно смотреть вместе — в материале «Континента Сибирь».

«На последнем дыхании»

Полнометражный режиссерский дебют Жан-Люка Годара вышел на экраны ровно 60 лет назад. Этот манифест свободной любви, молодости и дерзости мгновенно стал сенсацией и главным фильмом французской новой волны – течения, навсегда изменившего мировой кинематограф. Ее самые яркие фигуры пришли в кино из печатной критики, поэтому не оглядывались на авторитеты и воплощали в жизнь все хулиганские приемы, которые на фоне респектабельного французского кино того времени существовали лишь в теории.

В год 90-летия Жан-Люка Годара новосибирским зрителям будет представлена его первая картину на языке оригинала с субтитрами. Вы можете убедиться, что больше чем за полвека она нисколько не устарела. В этой истории любви обаятельного преступника и молодой американки до сих пор чувствуются энергия и бунтарский дух.

Сценарий фильма дописывался во время съемок, актеры много импровизировали, а режиссер и оператор не побоялись смелых экспериментов. В первую очередь это новаторский монтаж: в картине есть и длинные планы с эффектом ручной камеры и хаотичная склейка кадров, из-за которой за несколько секунд в одном диалоге герои успевают побывать в разных декорациях.

Формальными изысками в дебютной работе Годара восхищался Андрей Тарковский, а знаменитый кинокритик Роджер Эберт назвал «На последнем дыхании» точкой отсчета современного кино и предтечей Золотого века Голливуда 60-70-х годов.

Удивительно, что при таком интересе критиков и теоретиков кино это картина имела и феноменальный зрительский успех. Знатоки могут разгадывать головоломку из десятков визуальных цитат, которые оставил Годар, а обычные зрители – следить за историей бурных любовных отношений на фоне стремительно меняющейся эпохи.

Главных героев сыграли будущая мировая звезда Жан-Поль Бельмондо и американская актриса Джин Сиберг, чья слава была не менее яркой, но продлилась недолго и угасла в одночасье. Ее жизнь стала основой для биографической картины, стартующей в «Победе» через два дня после показа «На последнем дыхании».

«Опасная роль Джин Сиберг»

Судьба Джин Сиберг – готовая основа для душераздирающего байопика. Актриса прошла путь от суперзвезды, жены знаменитого писателя и иконы стиля до врага народа, образ которого из нее вылепило ФБР.

Через несколько лет после первого громкого успеха актрисы, роли в фильме «На последнем дыхании», Сиберг стала активнее сниматься в США, где всерьез увлеклась политикой, выступала за права афроамериканцев, связалась с радикальной организацией «Черные пантеры» и попала под круглосуточную слежку федералов. «Опасная роль Джин Сиберг» воссоздает хронологию этих событий, показывая методичную и жестокую работу правительства против неугодного гражданина.

Мировая премьера этой картины состоялась на Венецианском кинофестивале, и большинство критиков отметили яркую работу Кристен Стюарт, сыгравшей главную героиню (мне кажется, что «яркую работу Кристен Стюарт в роли главной героини» звучит легче). С короткой мальчишеской стрижкой она действительно похожа на Джин Сиберг, но убедительной ее игру делает не это, а бесстрашие, с которыми она передает трагедию человека, попавшего под каток репрессивной машины.

Просмотр «Опасной роли Джин Сиберг» после фильма Годара добавит глубины и объема истории судьбы актрисы и напомнит, каким коротким и трагичным может быть путь от славы до полного забвения. 24 февраля картина демонстрируется также на языке оригинала с субтитрами.

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