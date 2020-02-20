Новосибирские коммерсанты встретились с бизнесменами Монако

В Новосибирске, в рамках приезда делегации Княжества Монако, прошла бизнес-сессия, а также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух стран.

Как сообщили в министерстве экономического развития Новосибирской области, в рамках бизнес-сессии представители ведомства рассказали об инвестиционном и туристическом потенциалах региона, а гости из Монако представили потенциал своей страны. Кроме того, представители Монако и Новосибирской области обсудили возможности экономического взаимодействия и подписали меморандум о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами. Напомним, в рамках визита делегации Монако в Новосибирск в НОВАТе также проходят гастроли балета Монте-Карло.

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