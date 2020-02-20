Депутаты попросят президента о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести»

Депутаты Заксобрания обратятся к президенту РФ с ходатайством о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести», а также направят средства на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны в районах Новосибирской области. Об этом сообщил 20 февраля председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Я уверен, что сегодня в Государственной думе законопроект будет принят в третьем чтении, — заявил Андрей Шимкив. — Как только он вступит в силу, мы сразу начнем работать с этим вопросом в Законодательном собрании. Уже поступили инициативы от общественных организаций, политических партий. Было обращение от первого вице-спикера Заксобрания Андрея Панфёрова . Надеюсь, что уже к мартовской сессии мы будем готовы. Будем обращаться к Президенту с ходатайством о присвоении Новосибирску этого почетного звания».

Как указано в пояснительной записке к документу, звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться городу в России, жители которого внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Кроме того, фракцией «Единая Россия» было принято решение в год 75-летия Великой Победы большую часть средств депутатского фонда направить на ремонт памятников мемориальных досок героям Великой Отечественной войны в районах Новосибирской области.

«Думаю, что все политические партии поддержат эту инициативу, — сказал Андрей Шимкив. — Чтобы даже в самых отделенных селах Новосибирской области к 9 мая были восстановлены и отремонтированы все памятники».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.