«Новосибирский дом ветеранов» проверяют из-за сообщений об издевательствах над опекаемыми

Власти региона совместно с прокурорами начали проверку в госучреждении, «Новосибирском доме ветеранов» из-за появившихся ранее сообщениях о массовых нарушениях прав и условий проживания подопечных.

Как сообщили в региональном министерстве труда и соцразвития, кроме прокуроров учреждение соцобслуживания проверяют специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора. «В настоящее время в стационарном учреждении специалисты министерства проводят личные приемы и консультируют проживающих граждан по имеющимся вопросам. Проводятся мероприятия по обеспечению благоприятного морально-психологического климата в учреждении, а также решаются организационно-штатные вопросы», — отметили в ведомстве.

Кроме того, министерство, являющееся одним из учредителей «Новосибирского дома ветеранов», расторгло контракт с его директором Ларисой Пугачевой. Поводом для проверок и кадровых решений стали появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым пенсионеров в соцучреждении привязывали к кроватям, отбирали у них вещи и деньги. Государственное автономное учреждение «Новосибирский дом ветеранов» создано в 1966 году, рассчитано на 430 человек. Дом ветеранов принимает на постоянное и временное, до 6 месяцев, стационарное социальное обслуживание пожилых граждан — мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также инвалидов 1 и 2 группы, нуждающихся в уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах.

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