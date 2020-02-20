«Единая Россия» в Новосибирской области запустила семинар на тему новых мер семейной поддержки, о которых говорил президент РФ в своем послании. Накануне губернатор, руководитель регионального отделения ЕР Андрей Травников поручил переформатировать работу партийных приемных, чтобы повысить доступ граждан к информации о льготах.

В Новосибирске по инициативе «Единой России» прошел первый из серии семинаров «Новые меры поддержки семей по итогам послания президента». Слушателями станут сотрудники общественных организаций, районных приёмных, которые работают с семьями. Лекторы – эксперты министерства труда и социального развития правительства Новосибирской области. Они расскажут о том, как максимально быстро и полно доводить до граждан информацию о давно существующих и новых «семейных» льготах и выплатах.

«Приемная должна работать не только «на прием», но и «на передачу»», – охарактеризовал новый формат деятельности глава области и новосибирского отделения «Единой России» Андрей Травников. Он поручил министрам областного правительства лично вникать в проблемы граждан, которые приходят в приемную ЕР. Первым из высокопоставленных региональных чиновников 19 февраля принимал жителей в партийном отделении руководитель министерства труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

«Региональная приемная партии должна стать местом информирования граждан по самым актуальным вопросам. Там должны рассказывать людям о новых мерах поддержки семей, детей, учителей, врачей, которые обозначил президент в своем послании, региональных льготах, реализации нацпроектов в районах», – подчеркнул Андрей Травников.

Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, член президиума регионального отделения ЕР Игорь Гришунин поддержал инициативу губернатора об усилении линии обратной связи с населением. По словам депутата, есть те, кто по каким-то причинам не получили положенных льгот – партия может оперативно установить причину и решить вопрос. «Наша задача – помочь людям разобраться, какие меры социальной поддержки для них предусмотрены, при каких условиях семьи могут на неё рассчитывать, по каким критериям. Многим жителям трудно ориентироваться в юридических нюансах, поэтому важно максимально упростить, облегчить получение этой важной информации», – резюмировал Игорь Гришунин.

Напомним, главная тема послания президента РФ Федеральному собранию – пакет мер поддержки семьи и детей. Среди поручений главы государства – бесплатное горячее питание в начальной школе, 5 тысяч рублей доплаты за классное руководство, увеличение маткапитала до 616 тысяч рублей, с 2020 года 466 тысяч рублей выдаются уже после рождения первого ребенка.

Игорь Гришунин напомнил, что в Новосибирской области по-прежнему действуют все установленные до послания президента социальные выплаты, пособия и компенсации. Их получили почти 825 тысяч человек. Депутат уверен: по мере исполнения поручений главы государства этот показатель будет расти

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