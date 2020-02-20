На омской «дочке» «Русь-Стекла» введено наблюдение

Арбитражный суд Омской области в четверг ввел процедуру наблюдения на Омском стекольном заводе, входящем в состав ГК «Русь-Стекло», по иску банка «Авангард».

Заявление о признании должника несостоятельным банк «Авангард» подал в арбитраж в конце января текущего года. Сумма исковых требований составила более 20,6 млн рублей. Производство ООО «Омский стекольный завод» было запущено в 2010 году на заемные средства банка. Как сообщали тогда, в пресс-службе «Авангарда», производство включало две очереди. Сумма инвестиций банка в первую очередь составила более 3,5 млрд рублей. Размер инвестиций во вторую очередь оценивался в сумму около 1,5 млрд рублей.

ООО «Омский стекольный завод» входит в московскую группу компаний «Русь-Стекло». Уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей, единственным учредителем в Rusprofile значится зарегистрированная в Белизе Elroy Consulting Group LTD. Выручка компании за 2018 год составила 1,3 млрд рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.