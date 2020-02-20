Почему в Красноярском крае растут долги по заработной плате?

В Красноярском крае растут долги по заработной платы. За первый месяц 2020 года показатель вырос почти вдвое и стал рекордным за последние 12 месяцев. Ситуация развивается на фоне роста доходной части регионального бюджета. Депутаты планируют разобраться, насколько серьезна ситуация.

В Красноярском крае в январе почти вдвое выросла задолженность по заработной плате. По данным регионального управления статистики, на 1 февраля уровень долга достиг 124,7 млн рублей, в то время как месяцем ранее он составлял 70,7 млн рублей. Количество работников, не получивших зарплату вовремя, увеличилось на 33,8% — до 2,3 тыс. человек, а число организаций должников возросло всего на 2 единицы — до 26.

Среди предприятий, испытывающих такие трудности, большая часть относится к сферам управления недвижимостью (35,4 млн рублей), обрабатывающим производствам (28,7 млн рублей), строительству (почти 28 млн рублей), сельскому хозяйству и лесозаготовкам (13,2 млн рублей). Есть должники также в отраслях обеспечения электроэнергией и газом, транспорта, образования, водоснабжения и вывоза ТКО, однако объемы задолженности в каждом случае не превышают 10 млн рублей.

Наиболее частой причиной задержки заработной платы сотрудникам называется отсутствие собственных средств.

Нынешняя сумма задолженности является рекордной на протяжении всего последнего года. По данным Красноярскстата, этот показатель не достигал 100 млн рублей. Самым высоким был долг по состоянию на 1 декабря прошедшего года — около 94 млн рублей, а самым низким — на 1 июня — менее 60 млн рублей.

В Федерации профсоюзов Красноярского края заявили, что не отметили наличия задолженности на предприятиях, где работают союзы, входящие в их структуру.

«Мы постоянно мониторим ситуацию на предприятиях, где есть профсоюзные организации, и на них случаев задержки зарплаты не фиксируется. Вероятно, данные роста задолженности могут относиться к тем компаниям, где наших ячеек нет, потому комментировать за них нам будет, конечно, не корректно. Но вывод о взаимосвязи наличия сильной профсоюзной организации на предприятии со стабильным положением работников на нем, конечно же, можно сделать», — пояснили в пресс-службе ФПКК.

С удивлением узнал о данных Красноярскстата о росте задолженности по зарплате и депутат регионального Законодательного собрания Петр Медведев. «С некоторых пор у нас действует закон, возлагающий ответственность вплоть до уголовной за невыплату своевременной заработной платы работникам. Этот вопрос контролируется постоянно, в том числе и прокуратурой. Как такое могло пройти мимо их внимания — вопрос. Краевые власти постоянно отчитываются о росте доходов бюджета края, по итогам прошлого года у нас даже получился профицит бюджета, и как в таких условиях может не хватать денег на выплату зарплаты — еще один вопрос. Тем более, среди пострадавших упоминаются представители сферы образования, то есть можно предположить, что это работники бюджетных организаций. Думаю, депутаты в ближайшее время поднимут эту тему перед региональным правительством. Нужно понять, насколько все серьезно», — отмечает парламентарий. Петр Медведев добавил, что сам он как депутат не отмечает роста обращений избирателей по поводу невыплаты заработной платы и не слышал о подобных случаях у коллег по ЗС.

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