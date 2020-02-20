Политическое будущее главы Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева под вопросом. Из-за неосторожного упоминания некоторых эпизодов войны он подвергся критике главы республики, ряда депутатов и собственной партии. Эксперты видят в происходящем предвестник усиления политической борьбы, которая может проявиться не только в РХ, но и в других регионах.

Депутаты Верховного Совета Хакасии направили в прокуратуру материалы в отношении председателя ВС Владимира Штыгашева. Как рассказал парламентарий Виталий Анисимов, уже проведена лингвистическая экспертиза одного из выступлений спикера, где усматриваются признаки унижения национального достоинства группы лиц, «принадлежащих к этнической группе «калмыки».

Речь идет о речи Штыгашева на сессии Верховного Совета республики 29 января. Председатель упомянул тогда депортацию этого народа в 1943 году, и связал с тем, что многие его представители воевали на стороне Вермахта. Выступление вызвало волну критики. Одним из первых от высказываний спикера открестился глава республики Валентин Коновалов. Он обнародовал обращение к народу Калмыкии, сделав упор на том, что Штыгашев выражал исключительно частное мнение. Акции протеста прошли в Элисте. Спикера раскритиковали в «Единой России» и вынесли ему предупреждение. Сам председатель парламента выразил сожаление о случившемся и заявил, что его слова были выдернуты из контекста, однако потока претензий к нему это не остановило.

Интересно, что за критикой и обращением в прокуратуру стоят в основном депутаты фракции ЛДПР, поделился депутат Верховного совета Роман Закорецкий, принадлежащий к КПРФ. По его мнению, претензии преувеличены и носят политический характер.

«С не согласен со многим, что было сказано, и многие тезисы стоило бы сформулировать корректнее. Но я присутствовал на выступлении Штыгашева, им многое было сказано о тяжести войны, необходимости обсуждать эту тему с населением, недопустимости искажения истории — все то, с чем можно согласиться. Больше того, на сессии были представители прокуратуры, и если бы в словах спикера действительно было то, что является нарушением, они бы уже отреагировали. Все это я оцениваю как политическую игру. Мы со Штыгашевым относимся к разным политическим силам, я со многим могу быть не согласен, но все же вижу в нем опытного спикера, который достаточно профессионально выполняет свою работу. Может быть, инициаторы обращений в прокуратуру и заработают на этом какие-то очки, но серьезной угрозы позициям спикера я сейчас не вижу», — поделился Закорецкий.

Политолог Юрий Москвич наоборот видит в происходящем предвестник усиления политической борьбы, которая может проявиться не только в Хакасии, но и в других регионах. «Хакасия долгое время считалась стабильным регионом, неудивительно, что и прежний глава Зимин сидел на своем месте довольно долго, и Штыгашев — политический долгожитель, и прежний глава Абакана Булакин занимал пост довольно долго, и только печальные события прервали его путь. Когда Хакасия еще в начале 90-х приняла решение о выходе из Красноярского края, это объясняли тем, что с их ресурсной базой самостоятельно развиваться будет легче. Но на деле вышло иначе — регион вошел в огромные долги и живет под внешним финансовым управлением. Экономический кризис удивительно быстро меняет правила игры. И Штыгашеву, казалось бы, политическому долгожителю, придется подстраиваться, чтобы получить шанс сохранить какие-то позиции. Другой фактор — объявленное всенародное голосование по изменениям в Конституцию. Пока немногие понимают, что за повышением роли Государственной Думы неизбежно последует и повышение статуса региональных законодательных органов. Ребята из ЛДПР это, по-видимому поняли, и решили попробовать закрепиться на новых рубежах. Мы видим первые проявления обострения политической борьбы, которая скорее всего проявит себя во многих регионах. И в этом смысле политическое сохранение Штыгашева будет зависеть не только он него самого, но и от развития этого процесса во всероссийском масштабе — то есть от факторов, лежащих за пределами Хакасии», — рассуждает политолог.

Добавим, Владимиру Штыгашеву 80 лет. Впервые был избран председателем Верховного Совета Хакасии в 1992 году. До того, в 1990 годы был главой Совета народных депутатов Хакасской автономной области (в составе Красноярского края).

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