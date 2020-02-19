На прошедшем заседании постоянной комиссии совета депутатов Новосибирска по градостроительству депутат Игорь Салов инициировал рассмотрение вопроса строительства апартаментов на территории Новосибирска.

«В последнее время в городе участилось появление так называемых апартаментов, строятся они под видом гостиниц, но после сдачи в эксплуатацию чудесным образом превращаются в псевдожилые дома, где все номера продаются как квартиры, — поднял тему депутат Игорь Салов. — Продажи идут хорошо, потому что такое псевдожилье стоит дешевле приобретения квартиры, даже на вторичном рынке. Есть только одна проблема — для таких зданий, практически отсутствуют требования по плотности застройки (здание может быть любой высоты); по парковкам (15 машиномест на 100 проживающих); полное отсутствие озеленения; отсутствие детских игровых площадок».

В своем выступлении Игорь Салов затронул и социальные аспекты апартаментов: «Ещё одна проблема для людей, приобретавших такое «не жильё» — на руки они получают свидетельство о регистрации на нежилое помещение, и в отдельных случаях — временную прописку. А это, в свою очередь, не дает право на место в муниципальном дошкольном учреждении, возникают проблемы с устройством ребёнка в школу, обслуживанием в поликлинике. Судя по всему, на стадии продажи таких «квартир», в отделах продаж умалчивают о подобных последствиях и все претензии люди адресуют в органы власти».

Коллегу поддержал депутат Валерий Науменко. «Необходимо в темпе бега решать этот вопрос, надо четко определить что это. Пока ситуация, на самом деле, абсолютно непрогнозируемая и она развивается, потому что это — нежилые помещения. Нужно выходить с запросами на Госдуму, чтобы она принимала какие-то законы или наши нормы какие-то принимать», — пояснил парламентарий.

Депутат Глеб Дебов отметил необходимость регулирования этого бизнеса, а не ограничения. «На мой взгляд, может быть все-таки надо рассматривать не ограничение строительства гостиниц, апартаментов, а рассматривать документ, который бы обязывал тех людей, кто строит гостиницы и апартаменты полностью разворачивать информацию о том, что это будет. Как-то в этом ключе смотреть», — отметил Глеб Дебов.

По итогам рассмотрения парламентарии приняли решение рекомендовать департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска совместно с управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, проработать возможные варианты разрешения проблемы строительства гостиниц на территории Новосибирска, по факту используемых для постоянного проживания. Кроме того, было предложено разработать и направить письмо в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по проблеме строительства гостиниц на территории Новосибирска, по факту используемых для постоянного проживания, с предложением возможных вариантов разрешения сложившейся ситуации.

Напомним, что ранее тему апартаментов поднимал в своих авторских колонках экс-управляющий банка «Глобэкс» в Новосибирске Василий Ожередов. «Как и с обманутыми дольщиками или с хостелами, мы сами создаем себе проблемы с владельцами апартаментов и потом всем миром будем бороться за их права и добиваться их приравнивания к владельцам квартир, на что и рассчитывают их нынешние созидатели. Опираются эти не очень правильные процессы в строительстве жилья на отсутствие твердой и внятной градостроительной политики, пробелы в законодательстве, правовой нигилизм со стороны общества и чиновников и неформальные устои нашей российской экономики», — отмечал Василий Ожередов.

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