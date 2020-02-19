Видные бизнесмены, ученые, управленцы и художники Новосибирска собрались в ГПНТБ СО РАН на заседание проекта «Линии связи», чтобы признаться в любви… науке. Среди рискнувших на откровения был и председатель рабочей группы «Бизнес-проекты» экспертного совета АЛЕКСАНДР КЫЧАКОВ. Его обычно представляют еще и одним из «родителей» «Кириешек».

— Александр, вас радует, что народная память оказалась такой крепкой? Вы уже больше десяти лет вышли из состава учредителей компании «Сибирский берег», а публика все еще аттестует участвовавших в ее становлении предпринимателей по этому проекту!

— Я близкий родственник «Кириешек», но не родитель. Не мы их придумали. Идея пришла жителям Санкт-Петербурга, а всему «виной» город Кириши Ленинградского района. Времена были трудные, вот питерский художник Леонид Майзель на спор и придумал, как денег заработать — запустить маленькое производство сухарей. Я увидел телепрограмму об этих «Кириешках» в 1996 году, сидя в своей комнате в общежитии НГУ. Идея понравилась, и мы с друзьями отправились в Питер. Сначала для того, чтобы договориться о новосибирской франшизе. А позднее вернулись, чтобы выкупить торговую марку. Так мы организовали производство и положили начало истории компании «Сибирский берег».

— Вы очень органично сочетаетесь с университетской средой, вам идет Академгородок. А ведь вы приезжий! Быстро встроились в систему?

— Я впервые приехал в Академгородок поступать в НГУ. И, надо сказать, чудом поступил. Мне по письменной математике поставили тройку. Остальные оценки были 4 и 5. Одним словом, я набрал «полупроходной» балл — так это тогда называлось. Мне еще повезло, что в год поступления конкурс на мой факультет был не очень высокий — все же взяли. Я знал, что иду учиться real science. И действительно, нашими преподавателями стали исследователи с передового края науки! Я знал, что поступить в такой вуз будет непросто, и воспользовался тем, что подавать документы можно было в несколько вузов. Попробовал поступить в пять, и в три из них был зачислен. Перестраховался. Кстати, моя кандидатская называется «Принцип управления предпринимательскими рисками».

— Вы забрали документы из ТУСУРа — как только вас зачислили в НГУ, отлегло?

— Тут-то все и началось. Приехал мой отец, и все накопления семьи отдал за первый год обучения. Я об этом ни на час не забывал — такое сознание подстегивало меня учиться на пятерки, чтобы после второй сессии перевестись на бюджет — денег на второй учебный год родители уже не нашли бы. У меня получилось остаться, перейти на бюджет. И вот тогда меня окружила и пропитала научная среда — она действительно меняет человека. Одним словом, я советую всем студентам разных вузов срочно переводиться в НГУ — там правда очень хорошо. (Улыбается.)

— НГУ стабильно попадает во вторую сотню Times Higher Education World University Rankings. Как вы считаете, мы сможем «пробиться» в первую сотню?

— Обязательно! Президент призвал последовательно убирать вузы-пустышки, объединять ресурсный потенциал эффективных вузов и научных институтов, а там, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом слиянии. По сути, именно такие цели закладывались при основании НГУ, его проектировали по аналогии с Массачусетским университетом — с большим кампусом, с неразрывно связанными вузом и наукой. Все получилось, только из треугольника Лаврентьева «наука–образование–производство» выпала последняя составляющая. До сих пор не удалось наладить столь же масштабное — соразмерное уровню науки — производство. Но всему свое время. В Новосибирске появится свой Google.

— Сейчас вы активно участвуете в экспертном совете АСИ. Расскажите об этой организации.

— Я с первого дня в Агентстве стратегических инициатив — это автономная некоммерческая организация, головной офис которой находится в Москве.

Председателем наблюдательного совета Агентства вот уже восемь лет является президент Российской Федерации Владимир Путин. АСИ — это «агент изменений», работающий вместе с лидерами над масштабными инициативами и объединяющий усилия общества, бизнеса и государства. Мы создаем возможности для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, на запуск эффективных институтов внутри страны. Причем год назад мы расширили повестку — больше реализуется социальных проектов, а Агентство вовлекает в работу все более широкие массы — около 900 тыс. человек.

Этому способствуют и портал Leader ID, и пространства «Точки кипения». Из практических результатов: Агентством инициировано 800 законов и законопроектов, упрощающих предпринимательскую деятельность. Россия на старте АСИ была на 123-м месте в рейтинге Всемирного банка по условиям для ведения бизнеса. Сейчас она на 31-м месте. На следующие пять лет стоит задача войти в двадцатку, чтобы в России стало комфортно заниматься бизнесом, а образ предпринимателя, в том числе бизнесмена от науки, стал притягательным для лучших инновационных кадров.

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