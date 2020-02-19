К праздникам 23 Февраля и 8 Марта Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить родных и близких и создать для них запоминающийся «WOW-день».

В проекте участвуют следующие сервисы экосистемы Сбербанка: скидка до 25% — от службы доставки готовой еды Delivery Club; 21 день подписки на пакеты услуг «Оптимум и START» — от онлайн-кинотеатра Okko; скидка 50% на подписку до конца сезона Английской премьер-лиги — от «Okko.Спорт»; скидка 10% на пять поездок с сервисом заказа такси «Ситимобил»; скидки на подарки до 50% на маркетплейсе «Беру»; один месяц безлимитных консультаций с терапевтом и педиатром (23 руб. — с 14 по 23 февраля, 8 руб. — с 1 по 8 марта) — от DocDoc; скидка на сервис по доставке продуктов «СберМаркет» (7% — с 14 февраля по 23 марта, 8% — с 25 февраля по 31 марта).

К проекту также подключилось более 50 партнеров банка: компании Xiaomi, Philips, New Balance, Lamoda, Thule, Henderson, Braun, Yves Roсher, Nintendo, MAC, 220 Вольт, Clinique и другие.

«Не всегда получается быстро определиться с подарком для близких людей, и здесь на помощь приходит добрый праздничный сервис Сбербанка. Вам останется только выбрать, какой день вы хотите подарить — беззаботный, бодрый, уютный и так далее, — а об остальном позаботимся мы, — комментирует старший вице-президент Сбербанка по маркетингу, медиа, рекламе и коммуникациям Марина Жигалова-Озкан. — Спецпредложения банка, компаний экосистемы и наших партнеров не только сделают праздник незабываемым, но и будут предоставлены на лучших условиях».

Особые условия к праздникам предусмотрены и по банковским продуктам. С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%. Запланирована акция «Миллион СПАСИБО» для участников программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» с 13 февраля по 13 марта. Скидки будут действовать и по страховым продуктам: «Страхование путешественников» (скидка 10% с 20 февраля по 10 марта), «Защита дома» и «Защита карт» (23% — с 20 по 23 февраля и 28% — с 5 по 8 марта). Также при открытии индивидуального инвестиционного счета со стратегией доверительного управления «Накопительная» и единовременным взносом от 250 тысяч рублей до 10 марта в подарок услуга заполнения налоговой декларации.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.