Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на встрече с жителями Сузунского района констатировал высокий интерес к изменениям в основной закон государства.

Главы муниципальных образований, руководители предприятий, ветераны района за круглым столом в Сузуне 18 февраля высказали Андрею Шимкиву как члену рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию свои предложения по поводу того, каким должен быть основной закон Российской Федерации.

Главный врач Сузунского района Владимир Утенков, например, считает, что нужно закрепить принцип трудоустройства специалистов после получения ими высшего образования, чтобы медицинские работники по распределению направлялись в сёла, где они действительно очень нужны. Председатель районного Совета ветеранов Петр Горчеков заострил внимание на связи размера заработной платы и прожиточного минимума, пенсионного обеспечения работающих россиян. Депутат Совета депутатов района Иван Соколов уточнил, каким должно быть место уровня муниципального управления в системе государственной власти, а глава Бобровки Сергей Фарафонов предложил закрепить в конституции обязанность участия в выборах.

Сузунцы традиционно задавали своему депутату, председателю Законодательного Собрания региона, самые разные вопросы. В том числе и самые болезненные для территории — по поводу обеспечения сельскохозяйственного производства работниками, занятости в сельской местности. Отвечая, Андрей Шимкив, отметил, что в рабочую группу поступило из регионов уже около пяти сотен предложений, и они продолжают поступать, поэтому принято решение продлить срок их рассмотрения. «Перечень конкретных изменений может быть шире, чем планировалось изначально, — говорит спикер регионального парламента, — с 1993 года, когда всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, прошло много времени, изменилась ситуация в стране и мире, в обществе назрел запрос на перемены».

«Считаю за честь, что я единственный из Сибирского Федерального округа оказался в составе рабочей группы и буду представлять интересы, в том числе всех вас, — отметил Андрей Шимкив. – В большом количестве самых разных поправок, необходимо выбрать и внести те, которые действительно являются основополагающими для развития нашей страны. Как, к примеру, можно не поддержать инициативу Владимира Машкова, нашего земляка, чтобы не отчуждать от России никаких территорий? И есть еще столь же основательные, взвешенные предложения. Наша с вами задача – поддержать президента, поддержать те коррективы, которые будут сформулированы, на пользу нашей огромной страны».

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