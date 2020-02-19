Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам, представленным УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении Ларисы Горностаевой, директора ООО «Сибирский Стандарт» депутата городского совета, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 – 2015 гг директор пивного завода, действуя с целью уклонения от уплаты налогов, отдавала незаконные распоряжения сотрудникам не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности весь объем произведенной подакцизной продукции, а реализовывать ее через подконтрольные фирмы. В итоге, в представленных в налоговые органы налоговых декларациях, содержащих ложные сведения по акцизам и налогу на добавленную стоимость, не были отражены все сведения о произведенной и реализованной подакцизной продукции, что позволило подозреваемой уклониться от уплаты налогов и акцизов на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

«В настоящее время следствием проведены обыски, выемки, изъяты предметы, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование продолжается», — отмечается в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

Лариса Горностаева родилась в городе Омске. С 2005 по 2012 годы работала ведущим менеджером в ООО «Корунд». В 2012 году организовала и по настоящее время возглавляет предприятие «Сибирский Стандарт». В сентябре 2017 года победила на выборах в совет депутатов Омска. Заместитель председателя комитета по финансово-бюджетным вопросам городского совета Омска, член фракции «Единая Россия».

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