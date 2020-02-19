Компания «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) приобретет в 2020 году восемь аппаратно-программных комплексов медицинских осмотров (ЭСМО, производство г. Москва и г. Томск). Ими будут оснащены все угледобывающие предприятия Компании (шесть разрезов и одна шахта).

ЭСМО позволяет оперативно и, что особенно важно, объективно, исключая человеческий фактор, проводить массовые медосмотры работников перед началом смены, чтобы оценить степень готовности к работе каждого человека по состоянию его здоровья. С помощью только одного комплекса можно в течение 1-2 минут одновременно обследовать пять человек. ЭСМО автоматически, без участия медработника, измеряет температуру тела, пульс, артериальное давление, а также проводит тест на алкоголь и экспресс-диагностику наркотической интоксикации.

«Наша Компания одной из первых в российской угольной отрасли стала внедрять эту инновационную отечественную разработку, – комментирует заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. – Тестирование первой системы началось еще в 2017 году на Кедровском угольном разрезе. К настоящему времени на филиалах Компании работают уже 14 комплексов ЭСМО».

Наряду с внедрением современных и перспективных технологий в сфере промышленной безопасности и охраны труда в УК «Кузбассразрезуголь» реализуется программа реконструкции помещений здравпунктов: эти работы необходимы для организации размещения комплексов ЭСМО и повышения эффективности оказания медицинской помощи. В 2020 году планируется провести модернизацию всей системы медпунктов Компании.

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