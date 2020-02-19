Компания МТС опубликовала итоги строительства сети в Томской области в 2019 году. Более чем в 30 населенных пунктах региона улучшилось качество связи, а общее потребление мобильного интернета жителями области выросло за год на 40%.

В 2019 году были установлены новые базовые станции стандарта LTE в 11 районах области – в небольших (до 2 000 человек) населенных пунктах: Леботер, Турунтаево, Нелюбино, Вороново, Итатка, Баткат, Ягодное, Чердаты, Володино, Николаевка, Кирзавод, Заречный, а также в Утраме – одном из самых древних сел Томской области. Была расширена зона покрытия на областных автодорогах, в том числе на федеральной трассе М-53, «Байкал», на участке Томск – Северск, Томск – Мариинск, а также на дорогах, проходящих по Томскому, Кожевниковскому и Чаинскому районам.

«В прошлом году мы активно развивали нашу сеть именно в районах области – количество базовых станций за год увеличилось на 20 процентов. Новое покрытие LTE позволило обеспечить цифровыми сервисами жителей небольших населенных пунктов Томского региона, а потребление мобильного интернета в сети LTE выросло за год в 1,5 раза, – прокомментировала директор МТС в Томской области Марина Фещенко. – Поэтому мы планомерно расширяем сеть и точечно улучшаем покрытие там, где это наиболее необходимо. В наших ближайших планах – запуск LTE в селе Малиновка и в Губинском кедровнике».

Было улучшено покрытие и в пригородах Томска: сеть LTE пришла в село Заварзино (СНТ «Кедр»), поселок Родионово (СНТ «Роботрон») и в район Приборного завода (СНТ «Вишня»). Скоростным LTE-интернетом обеспечен Томский логистический центр «Терминал» близ деревни Петровский Участок.

Новые базовые станции LTE появились в Александровском, Каргасокском, и Томском районах региона. Оператор обеспечил скоростным интернетом вахтовиков-нефтяников на таких стратегических объектах, как нефтеперекачивающая станция «Раскино», компрессорная станция «Александровская», нефтяные месторождениях «Двуреченское» и «Майское», а также нефтеперерабатывающий завод «Томскнефтепереработка».

Увеличение зоны покрытия LTE было достигнуто не только через установку новых базовых станций и модернизацию существующих. В 2019 году оператор завершил первый этап по переводу части базовых станций на новую частоту – LTE-900, что позволило увеличить радиус их действия до 10 км. Благодаря этой технологии МТС улучшил работу LTE вдоль автомобильных и железных дорог области.

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