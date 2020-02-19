Конкурсный управляющий «Холидея» предъявил банкам претензии на 4 млрд

Конкурсный управляющий новосибирского ритейлера «Холидей» Трофим Кузнецов обратился в арбитраж с требованием признать недействительными сделки банкротящейся компании с банками на общую сумму более 4 млрд рублей.

Сообщения арбитражного управляющего о предъявлении требований по возврату денег в конкурсную массу ритейлера опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Самое крупное требование, на сумму более 2,4 млрд рублей, предъявлено к ПАО «Сбербанк России». В списке финансовых учреждений, к которым предъявлены требования, также значатся «Газпромбанк» (около 1,2 млрд рублей) и банк «Интеза» (более полумиллиарда рублей).

Напомним, ранее Трофим Кузнецов подал в арбитраж порядка нескольких сотен заявлений по оспариванию сделок между поставщиками и «Холидеем». Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Суммы требований к нескольким сотням бизнесменов и компаний из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов составляют от полумиллиона до 30 млн рублей. По информации управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирины Гребневой, в ходе банкротства «Холидея» будет оспорено порядка 1,7 тыс. сделок.

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