По словам главы регионы, ремонт новосибирских дорог необходимо начинать, не дожидаясь весны – температурный режим позволяет.

17 февраля в ходе оперативного совещания Андрей Травников обратил внимание глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также специалистов регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства на необходимость ремонта дорог. Существующие технологии позволяют проводить его при температуре воздуха до -15 °C.

«Когда я езжу по дорогам и Новосибирска, и прилегающих населенных пунктов за границами столицы региона, везде вижу растущие ямы, — заметил глава региона. – Современные технологии позволяют проводить оперативный ремонт дорожного покрытия до температур вплоть до -15°C. У нас почему-то эта практика не распространена». Губернатор добавил, что работы эти недорогие, а оборудование доступно любому, даже небогатому муниципалитету и поставил задачу организовать эту работу.

Кроме того, Андрей Травников поручил усилить работу по очистке кровель от снега и льда и проконтролировать исполнение управляющими компаниями и собственниками зданий обязательств по проведению снегоочистительных работ.

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