Новосибирская область вошла в число регионов, запаздывающих с программами модернизации здравоохранения

Если федеральный минздрав не успеет рассмотреть и утвердить программы до 1 июля 2020 года, регионы не получат соответствующего финансирования.

17 февраля полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло провел совещание по вопросу подготовки региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в субъектах Федерации округа. Как рассказал на совещании замминистр здравоохранения РФ Олег Салагай, Новосибирская область оказалась в числе отстающих регионов по выполнению программы модернизации медучреждений первичного звена. Модернизация предполагает улучшение медпомощи населению, повышение транспортной доступности медицинских организаций, обеспечение медучреждений оборудованием и кадрами. По данным минздрава, в Новосибирской области в программу попала 91 организация, но на сегодняшний день паспорта не утверждены ни по одной из них.

По словам Сергея Меняйло, на развитие первичного звена здравоохранения в регионах Сибири, по предварительным расчетам, до 2024 года необходима поддержка из федерального бюджета в размере 280 миллиардов рублей. 609 медицинских организаций нуждаются в капитальном ремонте и новом оборудовании, около 1700 объектов здравоохранения нужно построить. Среди существующих проблем полпред отметил кадровый дефицит, который оценивается в 18 тысяч человек, нехватку медучреждений в малонаселенных пунктах, устаревшее оборудование и плохие дороги до медучреждений.

До 10 января 2020 года регионы должны были направить проекты в минздрав РФ – этого не было сделано. Если не утвердим программы до 1 июля, сибирские регионы не получат федеральные средства на эти цели, — резюмировал Сергей Меняйло.

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