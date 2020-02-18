Парламентарий оценила итоги выездного заседания Совета ТПП в Новосибирске

Комментируя итоги прошедшего в Новосибирске выездного расширенного заседания Совета ТПП РФ по промышленности, заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности регионального парламента Ирина Диденко отметила, что прозвучавшие на встрече тезисы должны дойти до нового состава правительства РФ.

В разговоре с «Континентом Сибирь» парламентарий сообщила, что положительно оценивает прошедшую встречу представителей ТПП и регионального бизнеса. При этом она добавила, что в ходе разговора «ничего нового не прозвучало». «Ничего нового ни я, ни другие участники совещания не сказали. Но в связи с тем, что у нас сейчас новое правительство, и бизнесмены, и рядовые жители региона находятся в ожидании положительных перемен. Мы ждем новых федеральных посылов, и конечно хотелось бы, чтобы то, что звучит сейчас в регионах, аккумулировалось и было представлено новому правительству. Эта информация от регионов является их видением не только проблем, но и возможных способов их решения», — сказала Ирина Диденко.

Парламентарий согласилась с тезисами хэдлайнера встречи, руководителя Федерального Совета ВПП «Партия Дела» и президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина, уточнив, что увидела в его выступлении «отражение своих тезисов, только через федеральную призму». «Например, он говорил о необходимости инвестирования в страну и промышленность, о том, что пора доставать накопленные средства из кубышки. Я тоже, в свою очередь, говорила о необходимости государству участвовать в реализации амбициозных проектов, финансировать инициативы, нужно развивать промышленные предприятия», — рассказала Ирина Диденко.

В своем выступлении на заседании комитета ТПП Ирина Диденко назвала факторы, снижающие конкурентоспособность отечественной промышленности. Это низкая рентабельность, высокие издержки и налоговая нагрузка, растущие тарифы на энергоносители и, как следствие, дорожающая инфраструктура. Парламентарий отметила важность господдержки, в том числе и на региональном уровне. Она также считает необходимым реформирование контрольно-надзорной деятельности и судебной системы с персональной ответственностью за неправомерные решения. «Мы знаем множество случаев использования методов недобросовестной конкуренции с использованием силовых структур», — отметила Ирина Диденко. Ответственность за бездействие, невыполнение поставленных целей и задач со стороны госорганов, по ее словам, также поможет восстановить доверие к власти. Напомним, выездное расширенное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России прошло в Новосибирске в начале февраля. В нем приняли участие более сотни бизнесменов, руководителей предприятий и представителей власти из регионов СФО.

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