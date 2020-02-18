Замдиректора новосибирской клиники Мешалкина отпущен под подписку о невыезде

Суд изменил меру пресечения заместителю директора новосибирской клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Об изменении меры пресечения Евгению Покушалову «Континенту Сибирь» сообщил представляющий его интересы в суде адвокат Николай Украинцев. Сам Евгений Покушалов выложил на своей странице в Facebook пост, отметив, что «после долгого молчания» у него теперь «есть возможность общения». Покушалов поблагодарил всех за поддержку в ходе судебного процесса и написал, что готов продолжать научную деятельность в сфере медицины. «Из планов на ближайшее будущее, наверное, самое простое все бросить и уехать работать за рубеж, но я этого не сделал все эти предыдущие годы и сейчас я считаю это неправильно делать», — добавил член-корреспондент РАН.

Напомним, Евгений Покушалов, а также бывший директор Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова проходят по делу о хищении бюджетных средств в размере более 1,3 млрд рублей. Дело возбуждено и расследуется управлением ФСБ России по Новосибирской области.

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