17 февраля, в Международный день спонтанного проявления доброты, Сбербанк опубликовал масштабное исследование, согласно которому клиенты банка в 2019 году перечислили в благотворительные фонды 6,5 млрд рублей.

«Многие люди хотят заниматься благотворительностью, но либо делают это от случая к случаю, либо не делают вовсе, опасаясь недостоверной информации. У Сбербанка есть все необходимые инструменты для того, чтобы сделать процесс оказания помощи максимально прозрачным и безопасным, — прокомментировала директор дивизиона «Особенные решения» блока «Розничный бизнес» Александра Алтухова. — Мы рады, что с каждым годом все больше людей участвуют в благотворительных акциях, работают волонтерами и совершают благотворительные платежи, в которых по-настоящему нуждаются фонды и их подопечные».

Как помогают

Наиболее популярный способ пожертвования — оплата картой (43%). 30% клиентов участвуют в благотворительности в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн», 13% делают это в офисах банка, по 3% подключили автоплатеж либо совершают благотворительные платежи в устройствах самообслуживания, оставшиеся 9% используют другие каналы.

При этом для большинства клиентов банка благотворительная помощь пока не стала регулярной. 58% клиентов совершают пожертвования в каналах Сбербанка только раз в год, 13% — дважды в год. Лишь 12% клиентов банка помогают другим восемь раз в год и чаще, в том числе 3% — ежемесячно.

В 2019 году клиенты банка в благотворительных целях перевели на карты физических лиц 7,4 млрд рублей — данные транзакции имели все признаки частных пожертвований. Эта сумма почти на миллиард больше, чем безналичные пожертвования в адрес благотворительных фондов. Вместе с тем при переводе средств на карту другого человека — особенно незнакомого, по информации из соцсетей, мессенджеров и рассылок по электронной почте — существует риск того, что деньги попадут к мошенникам.

Кто помогает

Как показало исследование, чаще всего помогают другим представители среднего возраста: людей 30–39 лет среди тех, кто жертвует, — в два раза больше, чем их доля в общем числе клиентов.

По итогам 2019 года 57% пожертвований составили женщины, 43% — мужчины. В 2018 году это распределение было следующим: 60% — женщины, 40% — мужчины. В топ-10 благотворителей по суммам, потраченным на благотворительность, в 2019 году вошли только мужчины, которые в совокупности пожертвовали более 30 млн рублей.

66% сумм всех пожертвований в стране обеспечили клиенты Московского, Среднерусского и Северо-Западного территориальных банков Сбербанка, хотя к этим территориальным банкам относится всего 34% клиентов.

Когда помогают

Больше всего пожертвований, по данным Сбербанка, приходится на четверг (16,5%) и пятницу (15,9%), реже всего жертвуют в понедельник (11,5%) и воскресенье (11,9%). Традиционно больше всего благотворительных взносов приходится на день выплаты зарплаты.

Наиболее «щедрые» по суммам пожертвований месяцы — декабрь (особенно период с 25 по 30 число), март и ноябрь, а меньше всего помогают в августе, октябре и феврале.

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